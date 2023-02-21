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NBA／讚列強實力強勁 安戴托昆波：米道頓回歸不保證能奪冠

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
安戴托昆波手傷並無大礙。 法新社
安戴托昆波手傷並無大礙。 法新社

先前在比賽中不慎扭傷右手腕的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），明星賽當天僅打了20秒鐘就提前下場，後續也前往紐約進行更詳細的檢查。兩大知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）和查拉尼亞（Shams Charania）也報導了他的傷勢狀況。

查拉尼亞指出，安戴托昆波預計會缺席一些比賽，但整體來說，他本人和公鹿隊球團是可以鬆一口氣了。沃納羅斯基則表示，安戴托昆波的右手腕韌帶傷勢將接受治療，只需要等待疼痛感消除，就能夠回歸球場。

公鹿目前處於12連勝的高峰，和塞爾蒂克之間僅有0.5場勝差；為了填補安戴托昆波和波提斯（Bobby Portis）兩大長人休兵的空缺，公鹿緊急以10天合約簽下雷納德（Meyers Leonard）。

明星賽期間被問到公鹿該如何調整才能奪冠時，安戴托昆波回應道：「上季我們失去了米道頓（Khris Middleton），他是我們陣中最好的球員之一，攻守兼備，是場上一大威脅，他為球隊做了很多事。但米道頓的回歸並不能保證我們就可以奪冠。我們必須養成良好的贏球習慣，全隊要團結一致，持續追求進步。」

「現在聯盟中有很多球隊打得很棒，像是波士頓、費城、丹佛、曼菲斯等，他們都很出色。所以我們要更專注於本身，希望可以打進總冠軍賽。」

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