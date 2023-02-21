NBA／全力爭取季後賽 詹姆斯：生涯最重要23場例行賽

上季沒有打進季後賽的湖人，本季一路走來搖搖欲墜，儘管季中交易大限之前進行大規模的陣容重整，組成各項武器兼備又年輕化的全新隊型，不過在例行賽還剩23場的情況下，湖人想要挺進季後賽仍須拚盡全力爭取勝場。

目前湖人戰績27勝32敗，排名西區第13，落後前面的拓荒者和爵士1.5場勝差，距離附加賽門檻的雷霆還有2場勝差；即便是排名西區第6的獨行俠，也只領先湖人3.5場勝差。湖人若能打出一波連勝氣勢，還是有機會逆襲。

「就例行賽來說，這是我生涯最重要的23場比賽。」詹姆斯（LeBron James）說：「這就是我現在的態度，也是我希望明星賽假期之後每個人都要有的心態。我會想辦法在這23場比賽中都上場。」

除了生涯前兩年無緣打季後賽外，詹姆斯還沒有連續兩年被擋在季後賽門外的經驗，即使今年賽季走得跌跌撞撞，但只要還有機會，詹姆斯不想輕易放棄。

「連續兩年沒有季後賽可打，這不是我體內的DNA。我想要全力衝刺。」詹姆斯說。

湖人在明星賽後將會連續7場對戰西區球隊，分別是勇士2場、灰狼2場、雷霆、獨行俠和灰熊，都是湖人爭取排名的重要對手。