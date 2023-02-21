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NBA／認同詹姆斯的成就！ 歐尼爾：湖人得幫他建雕像
湖人隊史擁有17座總冠軍，不少名人堂球星皆效力過湖人，並做出巨大貢獻，球隊也為他們豎立銅像，包括魔術強森（Magic Johnson）、威斯特（Jerry West）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）及歐尼爾（Shaquille O'Neal）。如今歐尼爾也力挺詹姆斯（LeBron James），認為湖人該為他建銅像。
詹姆斯2020年於「泡泡聯盟」幫助湖人拿下總冠軍，不過該冠軍被許多球迷質疑「不純」。對此歐尼爾表示，「他確實為湖人贏下總冠軍，很多人說這不算數，但如果這都不算，那鄧肯（Tim Duncan，馬刺傳奇球星）1998-1999年縮水賽季的冠軍，也不該被算進去。」
歐尼爾接著補充說道，「詹姆斯作為湖人球員獲勝，他打破歷史得分紀錄，如果他們不給他一座雕像，我會很失望。」
儘管詹姆斯得到歐尼爾相挺，但美媒《Yardbarker》指出，詹姆斯在湖人的5個賽季只拿下一冠，和其他湖人傳奇球星相比遠遠不夠。目前詹姆斯的湖人生涯，例行賽戰績191勝175敗，勝率僅52.2%。
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