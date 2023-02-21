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NBA／勒夫加盟熱火穿回42號 練投三分球連發宛如柯瑞
熱火官方推特上傳34歲老將勒夫（Kevin Love）簽約加盟的照片，正式迎接他的到來。勒夫預計重新穿上42號球衣，這也是他在灰狼時期所穿的背號。
根據報導，曾在2016年協助騎士奪冠的勒夫將會和熱火簽下一年310萬美元的合約。
LOVE to see it ✍️— Miami HEAT (@MiamiHEAT) February 20, 2023
OFFICIAL: The Miami HEAT have signed 5x #NBAAllStar Kevin Love. pic.twitter.com/27zpl848r3
熱火目前戰績32勝27敗，排名東區第7，但僅落後尼克0.5場勝差，落後第5名的籃網2.5場勝差，考量到籃網走向重建狀態，熱火期盼透過引進勒夫，能和巴特勒（Jimmy Butler）、阿德巴約（Bam Adebayo）、赫洛（Tyler Herro）組成更強力的搭檔，在賽季後半重新整合戰力。
近期，熱火也在推特上傳一段勒夫練投的畫面，宛如柯瑞（Stephen Curry）一樣，他在影片中連續轟進9顆三分球，充分展現優秀遠投能力。
在這段影片中也用文字註記勒夫已經在邁阿密進行訓練，他的三分球看起來極具危險性，「勒夫會讓熱火成為東區強力競爭者嗎？」
Automatic from the corner 🔥 pic.twitter.com/FWUt26yysp— Miami HEAT (@MiamiHEAT) February 21, 2023
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