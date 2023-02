NBA／勒夫加盟熱火穿回42號 練投三分球連發宛如柯瑞

熱火官方推特上傳34歲老將勒夫(Kevin Love)簽約加盟的照片,正式迎接他的到來。勒夫預計重新穿上42號球衣,這也是他在灰狼時期所穿的背號。

根據報導,曾在2016年協助騎士奪冠的勒夫將會和熱火簽下一年310萬美元的合約。

LOVE to see it ✍️



OFFICIAL: The Miami HEAT have signed 5x #NBAAllStar Kevin Love. pic.twitter.com/27zpl848r3