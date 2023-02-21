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NBA／教頭批明星賽是最爛球賽 布朗也吐槽：美化的投籃訓練

聯合新聞網／ 綜合報導
今年明星賽的觀賞性受到球迷及教練批評。 路透
今年明星賽的觀賞性受到球迷及教練批評。 路透

2023年全明星賽由安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）領軍的「Team Giannis」以184：175擊敗由詹姆斯（LeBron James）領軍的「Team LeBron」。不過這場比賽觀賞性受到多數球迷批評，連金塊主帥馬龍（Michael Malone）都痛批無藥可救。

馬龍擔任「Team LeBron」主帥，他賽後受訪時表示，「我很榮幸能成為明星賽的一員，與優秀的球員們共度周末，但這是一場史上最爛的籃球賽，我不知道有什麼方法可以改變明星賽的現況。」

塞爾蒂克球星泰托姆（Jayson Tatum）全場31投22中，狂砍55分創下明星賽紀錄，不過馬龍指出，「雙方根本沒在防守，比賽非常難看。全場沒有人受傷，球員想在球迷面前表演。但老實說，我覺得坐著看完這場比賽很痛苦。」

泰托姆的隊友布朗（Jaylen Brown）也無情吐槽，「這不是一場真正的籃球比賽，只是被美化後的投籃訓練，希望以後明星賽能更有競爭性。」

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