NBA／快艇新三巨頭成形 喬治興奮發文：一起衝吧！

在衛斯特布魯克（Russell Westbrook）交易後傳出可能買斷的消息，喬治（Paul George）就積極投入遊說行列，期盼能夠重新和這位大三元機器再次合作，同時也進一步增強快艇整體戰力。而喬治的努力果然收到了回報。

在經過幾天時間的考慮後，衛斯特布魯克將和爵士達成合約買斷協議，從而加入快艇。在不用特別搬家的同時，也能挾著快艇的競爭力朝季後賽乃至於總冠軍邁進。

得知衛斯特布魯克即將加盟的消息，喬治隨後就在個人限時動態中發了一張他與雷納德（Kawhi Leonard）、衛斯特布魯克的新三巨頭合成圖，並寫下：「一起向前衝刺吧！」

喬治曾在2017-18年和2018-19年賽季和衛斯特布魯克並肩作戰，雖然這兩年都有闖進季後賽，但首輪就被淘汰。

根據先前的消息，衛斯特布魯克領著底薪來到快艇之後，一開始可能還需要時間適應整個團隊體系，但球隊預定將會讓他擔任先發。

目前排名西區第4的快艇，雖然要挑戰前兩名金塊和灰熊是有一定難度，彼此之間勝差多達9場、4場，但和第3名的國王僅有1場勝差，有機會爭取更好的種子排序。

為了增強奪冠機會，快艇在季中交易大限之前的活躍程度也不遜色，陸續引進了苦力中鋒普拉里（Mason Plumlee）、老將雙能衛射手葛登（Eric Gordon）、二年級潛力小將海蘭德（Bones Hyland），加上衛斯特布魯克的進駐，球隊陣容深度直線升級。