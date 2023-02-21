NBA／昔歧視猶太人言論丟工作 雷納德10天合約加入公鹿

上季在電玩直播時口出歧視猶太人不當言詞遭到聯盟嚴懲的雷納德（Meyers Leonard），傳出將和公鹿簽下一份10天合約，期盼能夠重新在NBA找到自己的一席之地。

上季季初因傷提前報銷的雷納德，在歧視言論掀起軒然大波之後，不久就被熱火交易到雷霆，接著就被裁掉，至今都未有球隊找上門。

據消息人士透露，公鹿其實已經觀察雷納德的狀態超過一年多的時間，並且在上個月正式對其進行了試訓。而試訓結果毫無疑問是令人滿意的。

目前公鹿陣容名單中仍存在1個空間，球隊也想尋找一名有投射能力，最好是有季後賽經驗的長人，乏人問津的雷納德顯然得到這樣的機會。

身高7呎的雷納德是在2021年以首輪第11順位加入拓荒者，2019年透過四方交易被送到邁阿密；該年他出賽51場，其中49場擔任先發，平均得到6.1分5.1籃板1.1助攻，投籃命中率50.9%，三分命中率41.4%。

挾著這份成績單，雷納德在2020年休賽季和熱火達成兩年1950萬美元的合約，沒想到後續因傷報銷又惹出歧視猶太人不當言論的風波，讓他失去在聯盟討生活的空間。