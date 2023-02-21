聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／實現昔日推特發願 貝佛利重返家鄉加盟公牛
根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的消息，與魔術隊達成買斷協議後，貝佛利（Patrick Beverley）預計將會加盟公牛，增強球隊後場戰力。
貝佛利是在季中交易大限之前連同1個二輪選秀權被送到奧蘭多，隨後就和球團達成買斷合約協議，投入自由市場。本季他在湖人期間一共先發出賽45場，平均得到6.4分3.1籃板2.6助攻。
貝佛利曾和快艇有過對話，不過後者最終選擇引進同樣被湖人交易後又買斷合約的衛斯特布魯克（Russell Westbrook），出身芝加哥的貝佛利也決定回去投入家鄉球隊的懷抱。
公牛本季在鮑爾（Lonzo Ball）膝傷問題完全無法出賽情況下，控衛位置出現不少問題，這也導致他們一直在尋覓控球。不過貝佛利守優於攻的特性能否真的幫助到公牛，外界恐怕也存在疑問。
公牛在明星賽前苦吞6連敗，戰績跌到僅26勝33敗，排名東區第11，距離第10名的暴龍有著2場勝差，季後賽前景堪憂。
有趣的是，貝佛利2012年曾在推特發文，寫下「有種感覺會替公牛打球，我明年有機會打NBA嗎？」當時他人在海外聯賽打球，還沒有進入到NBA，結果歷經多年的浪人生涯，貝佛利最終真的如願加入了公牛。
Kid from Chicago❤️❤️ https://t.co/9jsQgPVnMj— Patrick Beverley (@patbev21) February 20, 2023
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言