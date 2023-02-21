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NBA／實現昔日推特發願 貝佛利重返家鄉加盟公牛

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
貝佛利將轉戰公牛。 法新社
貝佛利將轉戰公牛。 法新社

根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的消息，與魔術隊達成買斷協議後，貝佛利（Patrick Beverley）預計將會加盟公牛，增強球隊後場戰力。

貝佛利是在季中交易大限之前連同1個二輪選秀權被送到奧蘭多，隨後就和球團達成買斷合約協議，投入自由市場。本季他在湖人期間一共先發出賽45場，平均得到6.4分3.1籃板2.6助攻。

貝佛利曾和快艇有過對話，不過後者最終選擇引進同樣被湖人交易後又買斷合約的衛斯特布魯克（Russell Westbrook），出身芝加哥的貝佛利也決定回去投入家鄉球隊的懷抱。

公牛本季在鮑爾（Lonzo Ball）膝傷問題完全無法出賽情況下，控衛位置出現不少問題，這也導致他們一直在尋覓控球。不過貝佛利守優於攻的特性能否真的幫助到公牛，外界恐怕也存在疑問。

公牛在明星賽前苦吞6連敗，戰績跌到僅26勝33敗，排名東區第11，距離第10名的暴龍有著2場勝差，季後賽前景堪憂。

有趣的是，貝佛利2012年曾在推特發文，寫下「有種感覺會替公牛打球，我明年有機會打NBA嗎？」當時他人在海外聯賽打球，還沒有進入到NBA，結果歷經多年的浪人生涯，貝佛利最終真的如願加入了公牛。

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