NBA／衛少買斷合約將轉戰快艇 聯手雙星組新三巨頭

爵士官方宣佈已經正式裁掉衛斯特布魯克(Russell Westbrook),而據《ESPN》知名記者沃納羅斯基(Adrian Wojnarowski)先前的爆料,衛斯特布魯克在恢復自由身後,計畫將加盟快艇,與昔日搭檔喬治(Paul George)再續前緣。

衛斯特布魯克是在今年季中交易大限之前被湖人送到鹽湖城;著眼培養年輕新血,做好未來建軍準備的爵士,也誠心告知衛斯特布魯克球團的規劃,無法保證其上場時間和角色,對其選擇持開放態度。

與此同時,消息指出,除了積極爭取加盟的快艇之外,衛斯特布魯克的團隊近期先後和公牛、巫師和熱火進行交流,最終仍舊決定留在洛城球隊,除了無須搬家外,快艇的奪冠競爭力自然是最大的考量點。

衛斯特布魯克今天將會前往洛杉磯進行體檢,消息透露,衛斯特布魯克將有望取得先發位置,但不會一加入球隊就馬上擔綱先發。

衛斯特布魯克在2017年和雷霆簽下五年2.07億美元的合約,但這份合約執行期間,衛斯特布魯克每個賽季都更換了球隊。

本季,衛斯特布魯克一共為湖人效力52場,場均出賽28.7分鐘,可以得到15.9分7.5助攻6.2籃板1.0抄截的成績。

