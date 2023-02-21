NBA／衛少買斷合約將轉戰快艇 聯手雙星組新三巨頭

爵士官方宣佈已經正式裁掉衛斯特布魯克（Russell Westbrook），而據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）先前的爆料，衛斯特布魯克在恢復自由身後，計畫將加盟快艇，與昔日搭檔喬治（Paul George）再續前緣。

衛斯特布魯克是在今年季中交易大限之前被湖人送到鹽湖城；著眼培養年輕新血，做好未來建軍準備的爵士，也誠心告知衛斯特布魯克球團的規劃，無法保證其上場時間和角色，對其選擇持開放態度。

與此同時，消息指出，除了積極爭取加盟的快艇之外，衛斯特布魯克的團隊近期先後和公牛、巫師和熱火進行交流，最終仍舊決定留在洛城球隊，除了無須搬家外，快艇的奪冠競爭力自然是最大的考量點。

衛斯特布魯克今天將會前往洛杉磯進行體檢，消息透露，衛斯特布魯克將有望取得先發位置，但不會一加入球隊就馬上擔綱先發。

衛斯特布魯克在2017年和雷霆簽下五年2.07億美元的合約，但這份合約執行期間，衛斯特布魯克每個賽季都更換了球隊。

本季，衛斯特布魯克一共為湖人效力52場，場均出賽28.7分鐘，可以得到15.9分7.5助攻6.2籃板1.0抄截的成績。