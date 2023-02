NBA／明星賽MVP以布萊恩為名 泰托姆圓夢致敬偶像

眾所皆知,已逝傳奇巨星布萊恩(Kobe Bryant)是綠衫軍當家球星泰托姆(Jayson Tatum)的偶像。如今,泰托姆挾著創造明星賽55分紀錄的同時,一舉贏得以布萊恩為名的明星賽MVP,對他來說堪稱是籃球生涯的一大重要時刻。

「當知道明星賽MVP獎杯是以布萊恩為名時,我就告訴自己總有一天一定要拿到它。每個人都知道布萊恩在我心中的意義有多重要,他是我的偶像,也是我最喜歡的球員,能夠把這座印有布萊恩名字的獎杯帶回家,我倍感榮幸。」

55 PTS (NBA All-Star Game Record)

10 REB

6 AST

10 3PM



