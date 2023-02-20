NBA／明星賽MVP以布萊恩為名 泰托姆圓夢致敬偶像

眾所皆知，已逝傳奇巨星布萊恩（Kobe Bryant）是綠衫軍當家球星泰托姆（Jayson Tatum）的偶像。如今，泰托姆挾著創造明星賽55分紀錄的同時，一舉贏得以布萊恩為名的明星賽MVP，對他來說堪稱是籃球生涯的一大重要時刻。

「當知道明星賽MVP獎杯是以布萊恩為名時，我就告訴自己總有一天一定要拿到它。每個人都知道布萊恩在我心中的意義有多重要，他是我的偶像，也是我最喜歡的球員，能夠把這座印有布萊恩名字的獎杯帶回家，我倍感榮幸。」

55 PTS (NBA All-Star Game Record)

10 REB

6 AST

10 3PM



Jayson Tatum balled out to lead #TeamGiannis to the win and claim 2023 #KiaAllStarMVP!#NBAAllStar | @Kia pic.twitter.com/k4EXJHtTgz — NBA (@NBA) February 20, 2023

另一方面，談到突破明星賽的得分紀錄，泰托姆則透露是因為里拉德（Damian Lillard）的鼓勵。「我是在第四節中發現有這個紀錄，那時候我知道我得了49分。里拉德跟我說，聯盟紀錄是52分，去打破紀錄吧。」

此戰同樣外線大爆發狂轟40分的米契爾（Donovan Mitchell）賽後提到他們兩人都渴望競爭明星賽MVP，儘管自己為能如願，但他仍為泰托姆感到高興。

「我知道他是全力以赴認真面對這場比賽。在他準備破紀錄時，他對我說『兄弟，我需要1個助攻。』隨後我把球傳給了他，他就破了紀錄。看到他得獎的那一刻，我真的為他開心。」