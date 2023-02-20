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NBA／破明星賽得分紀錄奪MVP 泰托姆：意義重大

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
泰托姆獲明星賽MVP。 路透社
泰托姆獲明星賽MVP。 路透社

在明星賽近乎不設防的飆分大戰中，泰托姆（Jayson Tatum）轟進10顆三分球，狂攻55分，一舉刷新戴維斯過去所創下的明星賽得分紀錄，幫助「Team Giannis」斬斷「Team LeBron」的5連勝，讓詹姆斯（LeBron James）吞下明星賽改制後的首敗。

泰托姆最終獲選明星賽MVP，而這座獎盃正是以他偶像布萊恩（Kobe Bryant）為名，對這位綠衫軍當家球星來說別具意義。

「這對我來說意義重大。」泰托姆說：「想想所有打過明星賽的傳奇球星。雖然說紀錄就是要被打破的，我還是會盡可能保持，不過我也相信幾年之後會有人來試著突破。」

「每個人都知道布萊恩對於我們的意義，他是我的偶像，也是我最喜歡的球員，能夠把這座印有布萊恩名字的獎杯帶回家，我倍感榮幸。」

談到突破明星賽的得分紀錄，泰托姆透露是因為里拉德（Damian Lillard）的鼓勵。「我是在第四節中發現有這個紀錄，那時候我知道我得了49分。里拉德跟我說，聯盟紀錄是52分，去打破紀錄吧。」

在賽前球員選秀先挑出替補陣容之後，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）先發首選就是泰托姆，這個選擇也讓他所率領的球隊得以終結詹姆斯的連霸之路。

「他是全聯盟最佳球員一。泰托姆是出色的得分好手，今晚他就展現了這一點。我知道他上了場就會拚命奮戰，所以我毫不猶豫就選擇他。」安戴托昆波說。

值得注意的是，2021年明星賽MVP安戴托昆波和2022年明星賽MVP柯瑞（Stephen Curry）最終都率領球隊一路過關斬將奪下總冠軍；目前綠衫軍戰績在聯盟獨走，泰托姆MVP加身後，能否進一步續這項定律？

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