NBA／詹姆斯明星賽先發組5國軍團 體現國際化潮流

10次榮登明星賽人氣王的詹姆斯（LeBron James），再度以隊長之姿領銜眾明星，這是他連續19年入選明星賽，總次數追平「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），並列史上第一。

詹姆斯和安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）賽前進行了球員選秀，有趣的是，詹姆斯除了找回昔日搭檔厄文（Kyrie Irving）外，組成了5位來自不同國家的先發陣容。

除了詹姆斯和美國澳洲雙重國籍的厄文外，其他3人分別是喀麥隆的安比德（Joel Embiid）、斯洛維尼亞的唐西奇（Luka Doncic）、塞爾維亞的約柯奇，完全體現了NBA國際化的發展成果。

歷史總得分三巨頭合影留念。 路透社

這場比賽詹姆斯受到手傷影響，下半場選擇高掛免戰牌，提前退出比賽，最終得到13分4助攻。中場期間，聯盟特別針對其歷史得分紀錄舉行了表揚儀式，找來了總得分榜排名前3的賈霸和「郵差」馬龍（Karl Malone），3個不同世代的巨星一同合影留念。

根據統計，詹姆斯生涯在明星賽已經累積得到426分，已經比居次的布萊恩（Kobe Bryant）多了136分，持續拉開他與現役球星的差距。

詹姆斯如今已經是NBA史上例行賽、季後賽和明星賽的總得分王，而且呈現一路獨走狀態，無人可匹敵。