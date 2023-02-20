快訊

菲律賓飛機失聯32小時找到殘骸 機上4人未尋獲

北市發言人羅旺哲三度請辭獲准 副秘書長王秋冬兼任

拍板！114年分科測驗確定不考國、英 招聯會證實「只加考數乙」

NBA／詹姆斯明星賽先發組5國軍團 體現國際化潮流

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
詹姆斯(左)透過選秀籌組國際軍團。 路透社
詹姆斯(左)透過選秀籌組國際軍團。 路透社

10次榮登明星賽人氣王的詹姆斯（LeBron James），再度以隊長之姿領銜眾明星，這是他連續19年入選明星賽，總次數追平「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），並列史上第一。

詹姆斯和安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）賽前進行了球員選秀，有趣的是，詹姆斯除了找回昔日搭檔厄文（Kyrie Irving）外，組成了5位來自不同國家的先發陣容。

除了詹姆斯和美國澳洲雙重國籍的厄文外，其他3人分別是喀麥隆的安比德（Joel Embiid）、斯洛維尼亞的唐西奇（Luka Doncic）、塞爾維亞的約柯奇，完全體現了NBA國際化的發展成果。

歷史總得分三巨頭合影留念。 路透社
歷史總得分三巨頭合影留念。 路透社

這場比賽詹姆斯受到手傷影響，下半場選擇高掛免戰牌，提前退出比賽，最終得到13分4助攻。中場期間，聯盟特別針對其歷史得分紀錄舉行了表揚儀式，找來了總得分榜排名前3的賈霸和「郵差」馬龍（Karl Malone），3個不同世代的巨星一同合影留念。

根據統計，詹姆斯生涯在明星賽已經累積得到426分，已經比居次的布萊恩（Kobe Bryant）多了136分，持續拉開他與現役球星的差距。

詹姆斯如今已經是NBA史上例行賽、季後賽和明星賽的總得分王，而且呈現一路獨走狀態，無人可匹敵。

相關新聞

NBA／泰托姆砍55分勇奪明星賽MVP 詹姆斯改制後首度吞敗

明星賽改成選秀制後已經取得5連勝的詹姆斯（LeBron James），在今天鹽湖城的對決終於是嚐到敗績。這場比賽是詹姆斯生涯第19次出征明星賽，追平聯盟紀錄。 由安戴托昆波（Giannis An

NBA／澄清選秀「討好」詹皇非刻意 約柯奇：我以為我是最後一人

約柯奇（Nikola Jokic）先前在明星賽選秀最後階段，特別跑到詹姆斯（LeBron James）身後做了有趣的「按摩」動作，詹姆斯也順勢選擇了他而把馬卡南（Lauri Markkanen）留給了

NBA／詹姆斯明星賽先發組5國軍團 體現國際化潮流

10次榮登明星賽人氣王的詹姆斯（LeBron James），再度以隊長之姿領銜眾明星，這是他連續19年入選明星賽，總次數追平「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），並列史上第一。

NBA／勒夫計畫轉戰邁阿密 熱火可能另簽賽勒補禁區

在和騎士隊正式達成買斷協議後，勒夫（Kevin Love）原本被傳出有望加盟熱火；如今根據報導，勒夫已經計畫投入邁阿密的懷抱，將進一步填補熱火陣容深度。 先前消息指出，熱火之所以在勒夫爭奪戰中取

NBA／明星賽選秀「討好」詹皇隊長 約柯奇按摩奏效

在今年明星賽的賽前選秀中，除了出現安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）搞錯先發替補順序，提前偷跑選了莫蘭特（Ja Morant）的烏龍事件外，在先發球員的最後挑選中，還出現有趣的一

NBA／明星賽選秀 詹皇聯手厄文、安戴托昆波鬧烏龍

今年在鹽湖城舉辦的全明星，球員選秀制度做了新的變革，雙方隊長改在比賽前30分鐘才進行選秀，因此入選的球員中會在最後一刻才知道誰是自己的隊友。此外，今年選秀將從替補陣容開始挑選，之後再各選4位先發。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦