NBA／澄清選秀「討好」詹皇非刻意 約柯奇：我以為我是最後一人
約柯奇（Nikola Jokic）先前在明星賽選秀最後階段，特別跑到詹姆斯（LeBron James）身後做了有趣的「按摩」動作，詹姆斯也順勢選擇了他而把馬卡南（Lauri Markkanen）留給了安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。
外界也解讀約柯奇可能是不想成為選秀最後一個被挑的人，所以才特別向詹皇「討好」。不過在明星賽結束後被問到這件事情時，約柯奇表示是自己會錯意。
Jokic said you not taking Lauri over me and made the pick himself 😭 pic.twitter.com/tcro5kwkRb— Complex Sports (@ComplexSports) February 20, 2023
「我當時以為我是最後一個球員了，所以我就站起來，我沒有看到馬卡南在那邊。」約柯奇說。對於選秀環節是否早被選或晚被選，約柯奇表示自己不會特別在意順位或是感到驚訝。另一方面，約柯奇也向馬卡南道歉，因為自己並非刻意要走下去找詹姆斯來選他。
「如果我是隊長的話，我也不會選我自己。我並不適合這樣的比賽。」約柯奇說。
"I would not draft myself either."— NBA (@NBA) February 20, 2023
Nikola Jokic after being picked 7th from the Starters Pool tonight 🤣#NBAAllStar pic.twitter.com/ZpOQfsldUE
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