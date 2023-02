NBA／澄清選秀「討好」詹皇非刻意 約柯奇：我以為我是最後一人

約柯奇(Nikola Jokic)先前在明星賽選秀最後階段,特別跑到詹姆斯(LeBron James)身後做了有趣的「按摩」動作,詹姆斯也順勢選擇了他而把馬卡南(Lauri Markkanen)留給了安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)。

外界也解讀約柯奇可能是不想成為選秀最後一個被挑的人,所以才特別向詹皇「討好」。不過在明星賽結束後被問到這件事情時,約柯奇表示是自己會錯意。

Jokic said you not taking Lauri over me and made the pick himself 😭 pic.twitter.com/tcro5kwkRb