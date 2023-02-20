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NBA／明星賽選秀「討好」詹皇隊長 約柯奇按摩奏效

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
約柯奇(左)幫詹姆斯按摩。 路透社
約柯奇(左)幫詹姆斯按摩。 路透社

在今年明星賽的賽前選秀中，除了出現安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）搞錯先發替補順序，提前偷跑選了莫蘭特（Ja Morant）的烏龍事件外，在先發球員的最後挑選中，還出現有趣的一幕。

當時雙方陣容剩下兩名歐洲長人約柯奇（Nikola Jokic）和馬卡南（Lauri Markkanen）在等待。正當詹姆斯（LeBron James）還在猶豫的時候，不想被留到最後一個才被挑走的約柯奇，特別走下來「討好」詹皇，還幫他按摩一下肩膀。

笑開懷的詹姆斯接收到這份殷勤，也只能把這位有望年度MVP三連霸的全能中鋒收入麾下；巧合的是，今天也是約柯奇的28歲生日。

當然，選秀壓軸出場的地主球星馬卡南就歸給了安戴托昆波，主場球迷也響起如雷的歡呼聲。

兩隊明星賽陣容。 截自推特
兩隊明星賽陣容。 截自推特

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