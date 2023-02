NBA／明星賽選秀「討好」詹皇隊長 約柯奇按摩奏效

在今年明星賽的賽前選秀中,除了出現安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)搞錯先發替補順序,提前偷跑選了莫蘭特(Ja Morant)的烏龍事件外,在先發球員的最後挑選中,還出現有趣的一幕。

當時雙方陣容剩下兩名歐洲長人約柯奇(Nikola Jokic)和馬卡南(Lauri Markkanen)在等待。正當詹姆斯(LeBron James)還在猶豫的時候,不想被留到最後一個才被挑走的約柯奇,特別走下來「討好」詹皇,還幫他按摩一下肩膀。

