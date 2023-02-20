NBA／勒夫計畫轉戰邁阿密 熱火可能另簽賽勒補禁區

在和騎士隊正式達成買斷協議後，勒夫（Kevin Love）原本被傳出有望加盟熱火；如今根據報導，勒夫已經計畫投入邁阿密的懷抱，將進一步填補熱火陣容深度。

先前消息指出，熱火之所以在勒夫爭奪戰中取得優勢，主要在於熱火能夠提供他明確的角色定位，加上具備季後賽席次的競爭力。而在引進這位老將後，熱火還有1個球員名額可以使用，同時也有一部份的中產特例條款可用在簽約上。

報導透露，熱火有可能會把這個名額再留給1個長人而非後衛，這一部份原因和羅瑞（Kyle Lowry）膝傷好轉有關。之前熱火曾經有意追逐衛斯特布魯克（Russell Westbrook），以及同樣買斷合約的貝佛利（Patrick Beverley）。

據了解，羅瑞現階段目標會在10天內回歸球場，同時他也樂於在球隊擔任任何角色，為熱火的季後賽之旅提供幫助。

目前熱火剩下的一個名額很可能會留給先前被爵士裁掉的7呎長人賽勒（Cody Zeller）。