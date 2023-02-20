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NBA／明星賽選秀 詹皇聯手厄文、安戴托昆波鬧烏龍

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
詹姆斯(左)、安戴托昆波擔任雙方隊長進行選秀。 路透社
詹姆斯(左)、安戴托昆波擔任雙方隊長進行選秀。 路透社

今年在鹽湖城舉辦的全明星，球員選秀制度做了新的變革，雙方隊長改在比賽前30分鐘才進行選秀，因此入選的球員中會在最後一刻才知道誰是自己的隊友。此外，今年選秀將從替補陣容開始挑選，之後再各選4位先發。

帶領「Team Giannis」的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）第一指名沒有挑自己的搭檔哈勒戴（Jrue Holiday），而是選了才剛奪下三分球大賽冠軍的里拉德（Damian Lillard）；之後他選了哈勒戴（Jrue Holiday）、亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、德羅展（DeMar DeRozan）、席亞康（Pascal Siakam）、阿德巴約（Bam Adebayo）、沙波尼斯（Domantas Sabonis）。

至於率領「Team LeBron」的詹姆斯（LeBron James）則是首要指名愛德華（Anthony Edwards），後續選擇了布朗（Jaylen Brown）、喬治（Paul George）、哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、藍道（Julius Randle）、福克斯（De'Aaron Fox）、傑克森（Jaren Jackson Jr.）。

其中愛德華、福克斯、席亞康都是遞補受傷缺席的柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）和威廉森（Zion Williamson）；這3人都是票選先發，因此改由安比德（Joel Embiid）、莫蘭特（Ja Morant）和馬卡南（Lauri Markkanen）頂替先發。

在先發球員的選擇中，詹姆斯第1指名就是76人隊當家中鋒安比德，安戴托昆波則是選了綠衫軍球星泰托姆（Jayson Tatum）。

詹姆斯隨後挑選了昔日搭檔如今轉戰西區的厄文（Kyrie Irving），而且又在第三輪選了厄文的新隊友唐西奇（Luka Doncic）。至於安戴托昆波則是在第2輪選了的莫蘭特，並挑了過去效力爵士的球星米契爾（Donovan Mitchell）。

詹姆斯接下來選擇了有望MVP三連霸的大三元中鋒約柯奇（Nikola Jokic）；安戴托昆波最後一個名額自然就是地主球星馬卡南。

值得一提的是，安戴托昆波在選秀中一直拿著筆記本，看似做足了準備，不過卻在選擇第3輪替補時出烏龍念了莫蘭特的名字，但馬上被主持人糾正，讓提早曝光選擇的他也是一臉尷尬。

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