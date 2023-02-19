PLG／啦啦隊干擾罰球惹議 聯盟擬下週開會討論

「台裔球星」林書豪高規格加盟PLG高雄17直播鋼鐵人，昨對台新夢想家雖然輸球，但林書豪在罰球時受到啦啦隊在場外的各種肢體動作的「騷」擾，也讓聯盟考慮下週開會討論。

夢想家的啦啦隊「Formosa Sexy」去年獲得球迷票選為P. LEAGUE+聯盟最佳啦啦隊。她們最大特色，就是在客隊球員罰球時，會在籃框底下用盡各種方式來影響球員罰球。

啦啦隊大多穿著清涼，昨天林書豪在罰球時，夢想家啦啦隊穿著短裙在籃框底下不斷的尖叫、擺臀，甚至做出「拍打屁股」的動作，還一度露出安全底褲，引發外界極大討論。

PLG聯盟透露，下週可能會針對啦啦隊這個問題在會議上討論，畢竟現在籃球賽轉播都是一般民眾皆可觀賞的「普遍級」，如果有些尺度過大的加油或干擾方式，可能就不太適宜。

依照國家通訊傳播委員會的「電視節目分級處理辦法」規定共分為5級，包括限制級、輔導十五級、輔導十二級、保護級、普遍級等。只要列為輔導十二級（簡稱「輔十二級」）以上，包括輔十五級、限制級等有線頻道節目，都只能在晚上9時以後播出。