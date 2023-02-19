快訊

聯準會恐升息到8%？總經專家拋震撼彈：這數據成美通膨關鍵指標

才宣布參選立委...桃園議長姪子被爆酒駕 邱繼泰：坦承錯誤勇於承擔

PLG／啦啦隊干擾罰球惹議 聯盟擬下週開會討論

中央社／ 台北19日電
昨天林書豪罰球，夢想家啦啦隊高抬腿干擾。記者黃仲裕／攝影
昨天林書豪罰球，夢想家啦啦隊高抬腿干擾。記者黃仲裕／攝影

「台裔球星」林書豪高規格加盟PLG高雄17直播鋼鐵人，昨對台新夢想家雖然輸球，但林書豪在罰球時受到啦啦隊在場外的各種肢體動作的「騷」擾，也讓聯盟考慮下週開會討論。

夢想家的啦啦隊「Formosa Sexy」去年獲得球迷票選為P. LEAGUE+聯盟最佳啦啦隊。她們最大特色，就是在客隊球員罰球時，會在籃框底下用盡各種方式來影響球員罰球。

啦啦隊大多穿著清涼，昨天林書豪在罰球時，夢想家啦啦隊穿著短裙在籃框底下不斷的尖叫、擺臀，甚至做出「拍打屁股」的動作，還一度露出安全底褲，引發外界極大討論。

PLG聯盟透露，下週可能會針對啦啦隊這個問題在會議上討論，畢竟現在籃球賽轉播都是一般民眾皆可觀賞的「普遍級」，如果有些尺度過大的加油或干擾方式，可能就不太適宜。

依照國家通訊傳播委員會的「電視節目分級處理辦法」規定共分為5級，包括限制級、輔導十五級、輔導十二級、保護級、普遍級等。只要列為輔導十二級（簡稱「輔十二級」）以上，包括輔十五級、限制級等有線頻道節目，都只能在晚上9時以後播出。

延伸閱讀

PLG／扭腰擺臀、打美女屁屁！干擾林書豪罰球啦啦隊動作惹議

PLG／輸球仍肯定總教練 林書豪：給我安全感如籃網時

PLG／夢想家祭高強度包夾 林書豪透露開賽就扭傷雙腳踝

PLG／前一次交手遭震撼教育 夢想家改變策略封鎖林書豪

相關新聞

NBA／「拯救灌籃大賽的男人」 麥克朗瘋狂4灌震撼全場

灌籃大賽之前就極力推薦G聯盟球員麥克朗（Mac McClung）的歐尼爾（Shaquille O'Neal），今天正式比賽之前更是精神喊話「沒人知道你是誰，麥克朗，讓他們記住你的名字。」 而這位

NBA／里拉德奪冠自三分球大賽畢業 柯瑞：我懂這感受

拓荒者隊當家老大里拉德（Damian Lillard）今年第3次挑戰三分球大賽，終於一償宿願，在決賽最後一個點連續砍進4球，一舉逆轉希爾德（Buddy Hield），以總分26分驚險勝出，生涯首度贏得

NBA／昔質疑灌籃王麥克朗缺星度 杜蘭特言論慘遭打臉

先前針對灌籃大賽名單星度太低、批評聯盟應該找更多球星而非只是找來發展聯盟麥克朗（Mac McClung）來撐場面的杜蘭特，隨著麥克朗上演4次精彩灌籃秀勇奪冠軍，被稱為以一人之力拯救灌籃大賽的男人，這番

NBA／騎士正式買斷勒夫合約 承諾未來退休0號球衣

克里夫蘭騎士隊官方正式宣佈，已經和老將勒夫（Kevin Love）達成合約買斷協議，並且將在未來退休他的0號球衣。 現年34歲的勒夫是在2014年被灰狼隊交易到騎士，至今效力9個賽季，期間出賽4

PLG／啦啦隊干擾罰球惹議 聯盟擬下週開會討論

「台裔球星」林書豪高規格加盟PLG高雄17直播鋼鐵人，昨對台新夢想家雖然輸球，但林書豪在罰球時受到啦啦隊在場外的各種肢體...

NBA／球星申請交易引爭議 厄文、杜蘭特持正面態度

厄文（Kyrie Irving）和杜蘭特（Kevin Durant）接連出走，分別透過交易轉到獨行俠、太陽，引爆了季中交易最大聲量。儘管有聲音指出，球星們主動申請交易的趨勢將對聯盟造成傷害，但在兩位當

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦