NBA／球星申請交易引爭議 厄文、杜蘭特持正面態度

厄文（Kyrie Irving）和杜蘭特（Kevin Durant）接連出走，分別透過交易轉到獨行俠、太陽，引爆了季中交易最大聲量。儘管有聲音指出，球星們主動申請交易的趨勢將對聯盟造成傷害，但在兩位當事人杜蘭特和厄文看來，自己的出走反而是有利於聯盟。

「我不認為這對聯盟有壞處，」杜蘭特說，「這讓更多人關注聯盟，我和厄文的交易案吸引了許多聲量。當你得到愈多關注時，就能轉換成金錢收入。說實話，對聯盟來說這是好事情。」

NBA總裁席佛（Adam Silver）先前接受採訪時曾指出，球員的流動是健康的，但申請交易卻是負面的效果，聯盟必須確保每個人都能履行其簽下的協議。

厄文則是認為：「為了自己的幸福和內心的平靜所做出的商業決定，曾幾何時這麼做會變得很糟糕？不是每個老闆都能和你相處愉快。因此如果你有機會去別的地方，同時做法也符合規則，那我認為這沒有問題。」