NBA／昔質疑灌籃王麥克朗缺星度 杜蘭特言論慘遭打臉

先前針對灌籃大賽名單星度太低、批評聯盟應該找更多球星而非只是找來發展聯盟麥克朗（Mac McClung）來撐場面的杜蘭特，隨著麥克朗上演4次精彩灌籃秀勇奪冠軍，被稱為以一人之力拯救灌籃大賽的男人，這番訪談也被球迷網友挖出來嘲諷。

歷經去年宛如悲劇的灌籃大賽戲碼，今年的灌籃大賽球迷還是沒有盼到頂尖球星參與，出席的分別是火箭隊馬丁（Kenyon Martin Jr）、鵜鶘隊墨菲（Trey Murphy III）、尼克隊西姆斯（Jericho Sims），以及史上首次出征的發展聯盟球員麥克朗。這份名單也讓杜蘭特感到疑惑。

「我並不是對參加灌籃籃大賽的那些人不尊重，但看看現在都是誰在參加灌籃大賽？麥克朗？他們搞這些真是瘋了。」杜蘭特在節目上說道。一旁的來賓隨即打圓場指出，這種事情不能怪麥克朗，這是NBA的決定，麥克朗的灌籃還是很勁爆的。杜蘭特之後補充，「麥克朗也是很出色。」

杜蘭特當時也點名威廉森（Zion Williamson）和莫蘭特（Ja Morant）這兩位年輕扣將應該起表率作用親自出征灌籃大賽。

「灌籃大賽和三分球大賽是明星週當中我最喜歡的項目。我們需要威廉森、莫蘭特這些NBA球星回歸灌籃大賽，以前的灌籃大賽就是如此。在我小的時候，每年灌籃大賽都會有很多球星參加，最強的球員和我所喜歡的球員都會參加灌籃大賽。」杜蘭特說。

儘管杜蘭特只是在感嘆這項備受歡迎的賽事從絢爛走向平淡，從華麗想像變成歹戲拖棚，但談話中沒有太把發展聯盟的麥克朗放在眼裡，這樣的對話也讓他在今天灌籃大賽結束後慘遭打臉。

身高僅6呎2吋的麥克朗，幾乎是用空中轉身「吃到飽」的模式接連演出震撼全場的精彩灌籃秀，而且4次灌籃皆一氣呵成，3次拿到50分滿分，展現出來的流暢度和身體素質也讓球迷為之瘋狂。賽後許多媒體和球員都紛紛讚賞這位小將拯救被打入谷底的灌籃大賽。