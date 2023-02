NBA／里拉德奪冠自三分球大賽畢業 柯瑞：我懂這感受

拓荒者隊當家老大里拉德(Damian Lillard)今年第3次挑戰三分球大賽,終於一償宿願,在決賽最後一個點連續砍進4球,一舉逆轉希爾德(Buddy Hield),以總分26分驚險勝出,生涯首度贏得三分球大賽冠軍,更是拓荒者隊史首位在三分球大賽封王的球員。

Dame needed to reach 26 on the final shot to win the #Starry3PT contest 😤 Ice cold. #Starry3PT | #StateFarmSaturday 📺: Live on TNT pic.twitter.com/5Yjt3ffiO8

目前以2334顆三分球排名史上第6的里拉德,更多次在關鍵時刻演出經典三分球,早已是歷史最佳外線射手之一。如今能在三分球大賽圓夢奪冠,對里拉德來說,這項榮譽有其獨特意義。

里拉德一圓三分球大賽冠軍夢。 路透社

「你可以看到NBA歷史上那些最好的射手達人,他們大多數都拿到了三分球大賽冠軍。我之前也參加過但沒有奪冠,我想要至少達成一次。如今我可以從三分大賽正式退休了。」里拉德說道。

🏆 @Dame_Lillard takes the #Starry3PT title with a clutch 26 in the final round! #StateFarmSaturday pic.twitter.com/6nuCKqvqdy

身為三分球代名詞的柯瑞(Stephen Curry)在里拉德奪下三分球大賽冠軍後,隨即發推特恭賀。「你終於拿到了!恭喜呀!他說他會帶著獎盃退休,我懂你的感受。」

⌚️ yessir get you one @Dame_Lillard congrats!!! Hahaha he said he retiring from it with the trophy in the hand 😂😂 I feel you