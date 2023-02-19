NBA／「勒夫爭奪戰」上映中 傳熱火最有機會延攬
勒夫（Kevin Love）與騎士隊達成買斷合約協議，其未來動向也備受矚目。括勇士、熱火、湖人、拓荒者、太陽都有意爭取他的加盟。但據兩大權威記者的報導，熱火目前在「勒夫爭奪戰」中居於領先優勢。
《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）透露，在勒夫爭奪戰中，熱火居於領先地位。主要原因在於熱火能夠提供他明確的角色定位，加上具備季後賽席次的競爭力。
而《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）也跟進報導，表明他所得到的爆料是，熱火確實處於領先優勢，不過勒夫在做出決定前計劃和76人進行會談。
目前76人球員名單已經額滿，且只能提供不到60萬美元的老將底薪，至於熱火則還有320萬美元的部份中產特例，距離豪華稅門檻還有480萬美元，同時透過先前交易掉戴德蒙（Dewayne Dedmon）騰出了球員空間。
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