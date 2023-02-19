NBA／奪灌籃大賽冠軍寫歷史 麥克朗：很感激聯盟給機會

NBA明星賽系列活動之一「灌籃大賽」壓軸登場，24歲小將麥克朗（Mac McClung）4次灌籃3度獲得50分滿分，奪下灌籃大賽冠軍，精采絕倫的表現嗨翻全場。

美聯社報導，身高188公分的「G聯賽灌籃王」麥克朗本季都在發展聯盟打球，直到最近才與費城76人簽下一紙雙向合約。麥克朗在灌籃大賽中擊敗紐奧良鵜鶘隊的墨菲（Trey Murphy III）等各路好手奪下冠軍，為上屆被批評為史上最難看的灌籃大賽一雪前恥。

麥克朗頻頻使出360度神速轉身高難度灌籃，風光贏得冠軍。 美聯社

麥克朗的第2次灌籃也近乎完美，4位評審給了他滿分50分，只有1位給他49分，依然技驚四座。

麥克朗在決賽中上演540度反扣、繞道籃筐另一邊扣進，拿下4灌中的第3個滿分，讓沉寂多年的灌籃大賽找回了昔日風采。

風光奪下灌籃大賽冠軍寫下歷史的麥克朗表示：「我真的很幸運，也很感激NBA給我這個機會。」