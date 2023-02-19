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NBA／「拯救灌籃大賽的男人」 麥克朗瘋狂4灌震撼全場

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
麥克朗展現勁爆體能。 路透社
麥克朗展現勁爆體能。 路透社

灌籃大賽之前就極力推薦G聯盟球員麥克朗（Mac McClung）的歐尼爾（Shaquille O'Neal），今天正式比賽之前更是精神喊話「沒人知道你是誰，麥克朗，讓他們記住你的名字。」

而這位身高僅6呎2吋、外型看似一般路人的小將，著實是以勁爆體能和高難度的灌籃秀征服全場，在4次灌籃中全都1次完成，獲得3次50分滿分，風光贏得灌籃大賽冠軍，寫下歷史新猷。

麥克朗在灌籃大賽的首次表演就技驚四座，直接起跳飛越兩人疊羅漢並且把球觸碰籃板後反手扣進，為他贏得50分滿分，也是首輪4位參賽者之中唯一拿到滿分的球員。

在第2回灌籃秀中，麥克朗再次發揮體能優勢，完成360度轉身加雙手風車灌籃，動作一氣呵成，完全展現力與美，這讓他獲得49.8分，合計兩灌將近滿分，和鵜鶘隊的墨菲（Trey Murphy III）一同進入決賽。

G聯盟球員麥克朗4灌中有3灌滿分勇奪冠軍 法新社
G聯盟球員麥克朗4灌中有3灌滿分勇奪冠軍 法新社

麥克朗決賽首冠再度飛過一個人雙手反扣得手，更驚艷的是，他在飛躍過程中又加入了兩次拉竿的動作，直接升高難度，讓他又拿到50分；最後一灌，麥克朗套上高中時候的球衣，隨即衝刺籃下上演540度雙手拉竿反扣，這一灌再次沸騰全場。麥克朗更比出一個終結比賽的手勢慶祝。

整個灌籃大賽在麥克朗的強勢碾壓之下，馬丁（Kenyon Martin Jr）、西姆斯（Jericho Sims）、墨菲風采全都被掩蓋，儼然成了路人甲乙丙，包括美國媒體和魔術強森（Magic Johnson）更是紛紛高呼「這個男人拯救了灌籃大賽」！

從附屬聯盟的無名小卒瞬間成了和NBA歷代名將並駕齊驅的灌籃高手，麥克朗可說是一炮而紅。賽後捧起獎盃在接受採訪時，麥克朗也表示，如果有受邀，他明年樂意回來灌籃大賽尋求衛冕。

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