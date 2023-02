NBA／騎士正式買斷勒夫合約 承諾未來退休0號球衣

克里夫蘭騎士隊官方正式宣佈,已經和老將勒夫(Kevin Love)達成合約買斷協議,並且將在未來退休他的0號球衣。

現年34歲的勒夫是在2014年被灰狼隊交易到騎士,至今效力9個賽季,期間出賽489場,380場擔任先發,平均上場28.6分鐘,可以得到15.7分9.2籃板2.2助攻,投籃命中率42.9%,三分命中率37.6%。

在騎士陣中,勒夫共2次入選明星賽,並幫助球隊連續4年闖進總冠軍賽,在2015-16賽季奪下隊史蒂一座NBA總冠軍。

From the entire city of Cleveland and all of Ohio, thank you, Kevin. ❤️ pic.twitter.com/tEoURUFHwx