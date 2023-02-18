PLG／林書豪聯手悟空、克拉索夫 挑戰夢想家狂熱主場

高雄17直播鋼鐵人隊華裔球星林書豪周日首秀就幫助球隊在主場止敗後，今天也隨隊來到台中洲際迷你蛋，作客本賽季前10場主場比賽有8戰滿座的台新夢想家隊主場，成為他返台加入鋼鐵人後的首場客場賽事。

林書豪周日在主場率鋼鐵人擊敗夢想家後，本周兩隊則是移師到夢想家主場再戰，身為聯盟近兩季滿座率最高的主場，夢想家本季前10場比賽已經有8場比賽是3000人滿座，球迷黏著度以及觀賽氛圍也堪稱聯盟前段班，搭配上今天林書豪首度來訪，更是讓本場比賽門票早早就被搶購一空。

而今天鋼鐵人也維持上周交手時的雙洋將陣容，排出功能性較強的悟空（Gokul Natesan）、克拉索夫（Viacheslav Kravtsov）與林書豪進行搭配，至於昨天才剛在主場靠著吳永盛的關鍵三分球擊敗領航猿隊的地主夢想家，今天則是延續昨天的贏球陣容，排出吉爾貝克（Brandon Gilbeck）與卡拉曼（Ilkan Karaman）的雙洋將組合，期盼能夠延續贏球氣勢。