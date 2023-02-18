快訊

北韓才威脅「發動史無前例強硬措施」 今發射不明彈道飛彈

郭台銘表態回藍營選2024 蔡正元籲應對這3人致歉「鴨霸不好」

PLG／林書豪聯手悟空、克拉索夫 挑戰夢想家狂熱主場

聯合報／ 記者劉肇育／台中即時報導
林書豪首場客場比賽就將作客聯盟滿座率座高的夢想家主場。圖／高雄17直播鋼鐵人隊提供
林書豪首場客場比賽就將作客聯盟滿座率座高的夢想家主場。圖／高雄17直播鋼鐵人隊提供

高雄17直播鋼鐵人隊華裔球星林書豪周日首秀就幫助球隊在主場止敗後，今天也隨隊來到台中洲際迷你蛋，作客本賽季前10場主場比賽有8戰滿座的台新夢想家隊主場，成為他返台加入鋼鐵人後的首場客場賽事。

林書豪周日在主場率鋼鐵人擊敗夢想家後，本周兩隊則是移師到夢想家主場再戰，身為聯盟近兩季滿座率最高的主場，夢想家本季前10場比賽已經有8場比賽是3000人滿座，球迷黏著度以及觀賽氛圍也堪稱聯盟前段班，搭配上今天林書豪首度來訪，更是讓本場比賽門票早早就被搶購一空。

而今天鋼鐵人也維持上周交手時的雙洋將陣容，排出功能性較強的悟空（Gokul Natesan）、克拉索夫（Viacheslav Kravtsov）與林書豪進行搭配，至於昨天才剛在主場靠著吳永盛的關鍵三分球擊敗領航猿隊的地主夢想家，今天則是延續昨天的贏球陣容，排出吉爾貝克（Brandon Gilbeck）與卡拉曼（Ilkan Karaman）的雙洋將組合，期盼能夠延續贏球氣勢。

延伸閱讀

PLG／網傳林書豪球員還兼教練？ 鄭志龍：只是溝通傳達

PLG／無緣與林書豪連線 周儀翔膝傷動刀本季報銷

PLG／林書豪來台首秀表現亮眼 中國媒體狂讚台灣職籃

PLG／林書豪人氣旺 挑戰客場連4場滿場

相關新聞

PLG／林書豪聯手悟空、克拉索夫 挑戰夢想家狂熱主場

高雄17直播鋼鐵人隊華裔球星林書豪周日首秀就幫助球隊在主場止敗後，今天也隨隊來到台中洲際迷你蛋，作客本賽季前10場主場比...

NBA／「日本柯瑞」富永啟生火力爆發 引本尊留言勉勵

有著「日本柯瑞（Stephen Curry）」稱號的富永啟生（Keisei Tominaga），現年22歲，如今是內布拉斯加大學的大三學生，本季他在NCAA表現漸入佳境，近4場比賽分別攻下30分、24

NBA／在太陽度過剩餘生涯？ 杜蘭特：對籃網也曾說過

2021年才和籃網隊簽下四年1.94億美元合約的杜蘭特（Kevin Durant），目前才是新合約執行的第一年，然而人事已非，他已經透過季中交易轉戰太陽隊。而鳳凰城會不會是他終老的最後港口，杜蘭特卻沒

NBA／籃球名人堂決選名單出爐 馬刺師徒攜手三大巨星

「奈史密斯籃球名人堂」今天公布2023年決選名單，12名入圍者中，包括聖安東尼奧馬刺隊總教練波波維奇（Gregg Popovich）和已退役的「法國小跑車」帕克（Tony Parker）這對師徒檔。此外，還有「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）、「西班牙鬥牛士」加索（Pau Gasol）、「德國司機」諾維茨基（Dirk Nowitzki）。

NBA／直言無冠不該入選名人堂 皮爾斯觀點引發爭議

「奈史密斯籃球名人堂」今天公布2023年決選名單，12名入圍者中，NBA巨星韋德（Dwyane Wade）、諾維茨基（Dirk Nowitzki）、加索（Pau Gasol）、帕克（Tony Park

NBA／歐尼爾向八村壘道歉卻念錯名字 杜蘭特出面糾正

先前在湖人透過交易引進日籍前鋒八村壘時，歐尼爾（Shaquille O'Neal）公開說出自己沒聽過這號人物的言論曾引發不小爭議，甚至還跟杜蘭特（Kevin Durant）大打口水戰。 而在最新

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦