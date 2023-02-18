NBA／「日本柯瑞」富永啟生火力爆發 引本尊留言勉勵
有著「日本柯瑞（Stephen Curry）」稱號的富永啟生（Keisei Tominaga），現年22歲，如今是內布拉斯加大學的大三學生，本季他在NCAA表現漸入佳境，近4場比賽分別攻下30分、24分、22分、22分，場均得到24.5分，三分球命中率接近5成，幫助球隊取得3勝1敗的成績，引發不少關注。
Love it, Keisei!— Stephen Curry (@StephenCurry30) February 16, 2023
「Big Ten聯盟」在推特上發表一則介紹富永啟生的訪談影片時，還不忘標記柯瑞的帳號，結果引來本尊直接現身留言鼓勵，「富永啟生，我喜歡你的表現！」；隨後富永啟生也回覆柯瑞：「謝謝你的讚賞！」
Appreciate it, Steph! https://t.co/QlmPjgt4Lu— 富永 啓生/ keisei tominaga (@KeiseiTominaga) February 16, 2023
高中時期就展現優秀外線投射技術和得分爆發力的富永啟生，有別於傳統射手的打法，而是能持球自主創造空間。高中畢業後，富永啟生為了一圓夢想，毅然決然前往美國挑戰，身高僅186公分、體型瘦弱的他，一開始只能打NJCAA聯賽，一年之後才拿到內布拉斯加大學提供的獎學金。
本季是富永啟生第2年代表學校打NCAA聯賽，場均得分提升到12.4分，三分球命中率達40.6%，特別是從1月中開始扶正先發後，富永啟生表現愈加出色，9場比賽只有1場得分低於兩位數。
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