快訊

北韓才威脅「發動史無前例強硬措施」 今發射不明彈道飛彈

郭台銘表態回藍營選2024 蔡正元籲應對這3人致歉「鴨霸不好」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／盼杜蘭特能率太陽奪冠 巴克利憂板凳深度

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
杜蘭特(中)有望在明星賽後回歸。 路透社
杜蘭特(中)有望在明星賽後回歸。 路透社

杜蘭特（Kevin Durant）重磅交易投向鳳凰城的懷抱，讓原本看似暮氣沉沉的太陽隊瞬間「旭日東昇」，一躍成為本季奪冠大熱門。

對於昔日被交易到太陽並率領這支球隊直闖總冠軍賽的巴克利（Charles Barkley）來說，自然是非常關注全新氣象的太陽能否打鐵趁熱，朝隊史首座總冠軍邁進。

「對太陽來說這是一筆很出色的交易，杜蘭特也是非常棒的球員。我希望他能為這座城市帶來總冠軍。太陽將是杜蘭特的球隊。」巴克利也直言，雖然太陽主力陣容豪華，然而他也十分擔憂球隊的板凳深度。

「我們仍需要多一些功能型的球員輔助，板凳席有沒有足夠的進攻能力，我只擔心替補陣容的強度。但我們真的很有機會去贏得總冠軍。」巴克利說。

太陽交易重磅出擊，讓球隊重回爭冠討論。 法新社
太陽交易重磅出擊，讓球隊重回爭冠討論。 法新社

特別是在明星賽的最後一場比賽，太陽以107比116敗給快艇，雖說杜蘭特還無法出賽，太陽也不是完全體，但兩軍對陣的結果，快艇強大而充足的側翼鋒線戰力仍讓巴克利心驚膽顫。

「我不希望太陽在季後賽面對到這支快艇。我不想說謊，但對位到他們真的很不妥。」

杜蘭特聯手保羅（Chris Paul）、布克（Devin Booker）、艾頓（Deandre Ayton），其球隊體系的定位和打法勢必也會和他在勇士時期，團隊難免面臨到一些調整和適應，其中尤以布克和艾頓的角色至關重要。

歐尼爾（Shaquille O'Neal）認為，關鍵時刻球在誰手上，或是誰要執行最後一擊，這並不重要，而是所有人都必須為了成功去做出犧牲，才能成就大業。

相關新聞

PLG／林書豪聯手悟空、克拉索夫 挑戰夢想家狂熱主場

高雄17直播鋼鐵人隊華裔球星林書豪周日首秀就幫助球隊在主場止敗後，今天也隨隊來到台中洲際迷你蛋，作客本賽季前10場主場比...

NBA／「日本柯瑞」富永啟生火力爆發 引本尊留言勉勵

有著「日本柯瑞（Stephen Curry）」稱號的富永啟生（Keisei Tominaga），現年22歲，如今是內布拉斯加大學的大三學生，本季他在NCAA表現漸入佳境，近4場比賽分別攻下30分、24

NBA／在太陽度過剩餘生涯？ 杜蘭特：對籃網也曾說過

2021年才和籃網隊簽下四年1.94億美元合約的杜蘭特（Kevin Durant），目前才是新合約執行的第一年，然而人事已非，他已經透過季中交易轉戰太陽隊。而鳳凰城會不會是他終老的最後港口，杜蘭特卻沒

NBA／籃球名人堂決選名單出爐 馬刺師徒攜手三大巨星

「奈史密斯籃球名人堂」今天公布2023年決選名單，12名入圍者中，包括聖安東尼奧馬刺隊總教練波波維奇（Gregg Popovich）和已退役的「法國小跑車」帕克（Tony Parker）這對師徒檔。此外，還有「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）、「西班牙鬥牛士」加索（Pau Gasol）、「德國司機」諾維茨基（Dirk Nowitzki）。

NBA／直言無冠不該入選名人堂 皮爾斯觀點引發爭議

「奈史密斯籃球名人堂」今天公布2023年決選名單，12名入圍者中，NBA巨星韋德（Dwyane Wade）、諾維茨基（Dirk Nowitzki）、加索（Pau Gasol）、帕克（Tony Park

NBA／歐尼爾向八村壘道歉卻念錯名字 杜蘭特出面糾正

先前在湖人透過交易引進日籍前鋒八村壘時，歐尼爾（Shaquille O'Neal）公開說出自己沒聽過這號人物的言論曾引發不小爭議，甚至還跟杜蘭特（Kevin Durant）大打口水戰。 而在最新

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦