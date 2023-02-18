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NBA／盼杜蘭特能率太陽奪冠 巴克利憂板凳深度
杜蘭特（Kevin Durant）重磅交易投向鳳凰城的懷抱，讓原本看似暮氣沉沉的太陽隊瞬間「旭日東昇」，一躍成為本季奪冠大熱門。
對於昔日被交易到太陽並率領這支球隊直闖總冠軍賽的巴克利（Charles Barkley）來說，自然是非常關注全新氣象的太陽能否打鐵趁熱，朝隊史首座總冠軍邁進。
「對太陽來說這是一筆很出色的交易，杜蘭特也是非常棒的球員。我希望他能為這座城市帶來總冠軍。太陽將是杜蘭特的球隊。」巴克利也直言，雖然太陽主力陣容豪華，然而他也十分擔憂球隊的板凳深度。
「我們仍需要多一些功能型的球員輔助，板凳席有沒有足夠的進攻能力，我只擔心替補陣容的強度。但我們真的很有機會去贏得總冠軍。」巴克利說。
特別是在明星賽的最後一場比賽，太陽以107比116敗給快艇，雖說杜蘭特還無法出賽，太陽也不是完全體，但兩軍對陣的結果，快艇強大而充足的側翼鋒線戰力仍讓巴克利心驚膽顫。
「我不希望太陽在季後賽面對到這支快艇。我不想說謊，但對位到他們真的很不妥。」
杜蘭特聯手保羅（Chris Paul）、布克（Devin Booker）、艾頓（Deandre Ayton），其球隊體系的定位和打法勢必也會和他在勇士時期，團隊難免面臨到一些調整和適應，其中尤以布克和艾頓的角色至關重要。
歐尼爾（Shaquille O'Neal）認為，關鍵時刻球在誰手上，或是誰要執行最後一擊，這並不重要，而是所有人都必須為了成功去做出犧牲，才能成就大業。
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