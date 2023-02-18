NBA／直言無冠不該入選名人堂 皮爾斯觀點引發爭議

「奈史密斯籃球名人堂」今天公布2023年決選名單，12名入圍者中，NBA巨星韋德（Dwyane Wade）、諾維茨基（Dirk Nowitzki）、加索（Pau Gasol）、帕克（Tony Parker）連同傳奇名帥波波維奇（Gregg Popovich），都是首次獲得提名。

這4位球星各自都擁有總冠軍，其中帕克4個、韋德3個、加索2個，諾維茨基則有1個，除了加索外，3人都獲選過總冠軍賽MVP。

已經入選名人堂的皮爾斯（Paul Pierce）和賈奈特（Kevin Garnett）在《KG Certified》節目中談到了入選名人堂的標準，認為總冠軍應該是一個基本門檻，如果生涯無冠，就不能進入名人堂。這番說法雖說只是個人觀點，但也引發了一些爭議。

「奪得總冠軍才能讓你認為自己有資格進入名人堂，如果沒有奪冠，我不確定自己能否入選名人堂。在討論歷史最佳或是生涯最高成就這些的同時，我覺得這應該是進入名人堂的基本門檻。如果職業生涯沒有獲得總冠軍，你就不能入選名人堂。這只是我的觀點。」皮爾斯說。

倘若按照皮爾斯和賈奈特的標準，像是「郵差」馬龍（Karl Malone）、巴克利（Charles Barkley）、史塔克頓（John Stockton）、米勒（Reggie Miller）、尤恩（Patrick Ewing）等成就非凡的超級球星，大概就要被屏除在名人堂之外了。

對於享有一切榮耀、職業生涯基本無遺憾的皮爾斯來說，近期也就不當兜售加密數位貨幣的案件與美國證券交易委員會達成和解。他將會支付140.9萬美元（約新台幣4280萬元）的罰款，來換取撤銷指控。

皮爾斯為綠衫軍奮戰多年，才在2008年與賈奈特、艾倫（Ray Allen）攜手贏得總冠軍，皮爾斯也獲選決賽MVP。3人在退休之後也都被選進了籃球名人堂，且同為75大球星。