NBA／延續「7年定律」 洛杉磯爭取主辦2025年明星賽

NBA明星週在今天登場，首日項目分別有名人賽和新秀挑戰賽，明天隨之上演的將是技術挑戰賽、三分球大賽和灌籃大賽，台灣時間星期一早上則是進行明星賽的選秀與對決。

今年明星賽是在爵士主場舉辦，這也是鹽湖城自1993年以來再度舉行明星賽；2024年將移師印第安納波利斯。最新消息報導，洛杉磯將會申請舉辦2025年明星賽，這也會是他們自2018年以來再度舉辦。

加密貨幣交易所「Crypto.com」去年斥資7億美元，買下史坦波中心（Staples Center）的冠名權，並改名為「Crypto.com Arena」，同時也宣佈將花費上億美元鉅資，進行全面硬體升級。

這項翻新工程預計花費3年，將於2024年完成，屆時將能趕上2024-25年賽季，以及2025年的明星週。

此外，洛杉磯出馬申請明星賽或許也和「7年定律」有關。自2004年開始，洛杉磯每隔7年就會承辦明星賽，分別是在2011年和2018年。