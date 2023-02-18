影／NBA訓練師來台指導 培訓基層球員

NBA球星訓練師Shawn Faust在農曆春節過後，受邀來台指導國內籃球運動員，除了職籃球隊、入選T1明星賽的選手外，這次特別安排時間參與女籃的訓練，並且投入國中、國小基層球員的培訓，提供觀摩教學，希望為台灣籃球培養更多人才。

Shawn Faust是全球知名的籃球教育家，經常受邀到世界各國提供訓練課程，這次是由前進籃球學院邀請來台，停留大約半個月，不僅舉辦國際籃球訓練營，提供最新穎的訓練清單、親自指導球員外，多數時間是走訪台灣各級籃球隊，傳授實戰技能。

像Shawn Faust受邀為台銀籃球隊提供NBA級的個人化訓練，將運球、腳步、反應、協調、體能等，結合在技術訓練中，帶給球員全新的挑戰。在技術應用訓練方面，非常注重技術與戰術執行的細節，以提升球員在比賽中的實戰表現。

Shawn Faust並且親自指導今年入選T1 All Star 的三位年輕球員，包括「台灣黑豹」阿巴西、林秉聖和曹薰襄。

Shawn Faust關注籃球發展的層面相當廣泛，在全球有訓練女籃的多年經驗，這次受到台元女籃教練團的邀請，將NBA的訓練內容，面對面直接教導球員。Shawn Faust說，不會因為男女差異就提供不同課程，全部一視同仁。

此外，為提升台灣基層籃球，在前進籃球學院安排下，更特別舉辦訓練營，邀請永吉、信義、大安、中和、光榮和及人等國中，以及安坑、天母、五股等小學，共30所北部地區學校的籃球隊精英球員共同參與，同時開放位教練到場觀摩。

前進籃球學院執行長李沅峰說，台灣籃球要好，基層先要好；必須有更多資源投入基層，幫助球員成長。

職籃前球星吳敏賢，目前擔任及人中學雄獅籃球隊總教練，這次也協助Shawn Faust投入台灣基層訓練。他說，透過Shawn Faust體驗高強度的訓練方式，相信能讓台灣球員有不同的感受。

曾為職業球員的Shawn Faust，他是籃球培訓機構iHandle Basketball 的創始人，也是全美最高水平的訓練師之一，與多位 NBA、WNBA、NBDL 球員有長期合作，近年更指導Killian Hayes 準備 NBA 選秀，於2020年以第七順位選秀加入底特律活塞隊。