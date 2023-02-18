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影／NBA訓練師來台指導 培訓基層球員

聯合報／ 記者李承穎／台北即時報導
Shawn Faust來台投入基層訓練，指導北部地區15隊國中、國小甲乙組球隊推薦的籃球隊員，並邀請教練共襄盛舉。圖／前進籃球學院提供
Shawn Faust來台投入基層訓練，指導北部地區15隊國中、國小甲乙組球隊推薦的籃球隊員，並邀請教練共襄盛舉。圖／前進籃球學院提供

NBA球星訓練師Shawn Faust在農曆春節過後，受邀來台指導國內籃球運動員，除了職籃球隊、入選T1明星賽的選手外，這次特別安排時間參與女籃的訓練，並且投入國中、國小基層球員的培訓，提供觀摩教學，希望為台灣籃球培養更多人才。

Shawn Faust是全球知名的籃球教育家，經常受邀到世界各國提供訓練課程，這次是由前進籃球學院邀請來台，停留大約半個月，不僅舉辦國際籃球訓練營，提供最新穎的訓練清單、親自指導球員外，多數時間是走訪台灣各級籃球隊，傳授實戰技能。

像Shawn Faust受邀為台銀籃球隊提供NBA級的個人化訓練，將運球、腳步、反應、協調、體能等，結合在技術訓練中，帶給球員全新的挑戰。在技術應用訓練方面，非常注重技術與戰術執行的細節，以提升球員在比賽中的實戰表現。

Shawn Faust並且親自指導今年入選T1 All Star 的三位年輕球員，包括「台灣黑豹」阿巴西、林秉聖和曹薰襄。

Shawn Faust關注籃球發展的層面相當廣泛，在全球有訓練女籃的多年經驗，這次受到台元女籃教練團的邀請，將NBA的訓練內容，面對面直接教導球員。Shawn Faust說，不會因為男女差異就提供不同課程，全部一視同仁。

此外，為提升台灣基層籃球，在前進籃球學院安排下，更特別舉辦訓練營，邀請永吉、信義、大安、中和、光榮和及人等國中，以及安坑、天母、五股等小學，共30所北部地區學校的籃球隊精英球員共同參與，同時開放位教練到場觀摩。

前進籃球學院執行長李沅峰說，台灣籃球要好，基層先要好；必須有更多資源投入基層，幫助球員成長。

職籃前球星吳敏賢，目前擔任及人中學雄獅籃球隊總教練，這次也協助Shawn Faust投入台灣基層訓練。他說，透過Shawn Faust體驗高強度的訓練方式，相信能讓台灣球員有不同的感受。

曾為職業球員的Shawn Faust，他是籃球培訓機構iHandle Basketball 的創始人，也是全美最高水平的訓練師之一，與多位 NBA、WNBA、NBDL 球員有長期合作，近年更指導Killian Hayes 準備 NBA 選秀，於2020年以第七順位選秀加入底特律活塞隊。

這次是Shawn Faust第二次來台，他承諾，今年七月將再次訪台，將NBA級別的訓練帶入基層，幫助台灣選手。

Shawn Faust指導Killian Hayes 準備 NBA 選秀，2020年以第七順位選秀加入底特律活塞隊 。圖／前進籃球學院提供
Shawn Faust指導Killian Hayes 準備 NBA 選秀，2020年以第七順位選秀加入底特律活塞隊 。圖／前進籃球學院提供
NBA球星訓練師Shawn Faust指導三位今年入選T1 All Star 的三位年輕球員。圖／前進籃球學院提供
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