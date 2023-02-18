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NBA／「尚氣」劉思慕名人賽轟4分球 普侯斯大秀球技

中央社／ 綜合外電報導
大聯盟退役巨星普侯斯展現球技。 美聯社
大聯盟退役巨星普侯斯展現球技。 美聯社

NBA明星賽系列活動今天以名人賽揭開序幕。「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）領軍、電影「尚氣」主角劉思慕坐鎮的球隊，以81比78擊敗爵士老闆史密斯（Ryan Smith）率領、「生化人」普侯斯（Albert Pujols）所在球隊。

在鹽湖城舉行的名人賽（All-Star Celebrity Game），由地主猶他爵士老闆史密斯和爵士股東之一韋德分別擔任兩隊隊長。

韋德在NBA球員時期曾13次入選明星賽，拿過技術挑戰賽冠軍和明星賽最有價值球員（MVP），手握3枚冠軍戒指，也是2006年總冠軍賽MVP。

在漫威（Marvel）首部亞裔超級英雄電影「尚氣與十環傳奇」中飾演主角「尚氣」的加拿大籍華裔演員劉思慕，開賽不久就砍進一記4分球，讓球隊首節以26比20領先，但上半場以35比38被對手超前。

比賽進行到下半場，兩隊於第三節「開外掛」，召喚前NBA球員助陣。韋德這隊找來曾在爵士攀上生涯高峰的布瑟（Carlos Boozer）幫忙，另一隊則由2016年收下總冠軍戒指的傑佛森（Richard Jefferson）助拳。

電影「尚氣」主角劉思慕 法新社
電影「尚氣」主角劉思慕 法新社

傑佛森在這場比賽接連以球評、裁判、球員身分亮相，存在感十足。

布瑟在禁區的威力依舊，一度賞給對手一記麻辣鍋。傑佛森也寶刀未老，一次切入後的單臂灌籃，助球隊擴大領先。3節打完，韋德這隊以46比50落後。

美國職棒大聯盟MLB退役球員普侯斯生涯一共揮出703支全壘打，拿過兩次世界大賽冠軍、3次國家聯盟（NL）MVP、2次國聯全壘打王、11次入選明星賽。他在今天這場籃球賽第4節一次籃下單吃對手，讓兩隊競爭白熱化。

最終韋德這隊以3分之差逆轉擊敗對手。

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