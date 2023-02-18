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NBA／力挺隊友奪灌籃大賽冠軍 尼克二年級生預告好戲上演

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
尼克隊西姆斯轟炸籃框 法新社
尼克隊西姆斯轟炸籃框 法新社

歷經去年黯淡無光的灌籃大賽，今年灌籃大賽在名單公佈之後，其星度和話題度又一次被看衰。

本屆灌籃大賽將由G聯盟球員麥克朗（Mac McClung）、火箭隊的小馬丁（Kenyon Martin Jr）、鵜鶘隊的墨菲（Trey Murphy III）、尼克隊的西姆斯（Jericho Sims）一同競爭。

身為野獸派前鋒馬丁（Kenyon Martin）的兒子，小馬丁對於灌籃大賽可說是野心勃勃，甚至透露自己還沒有告訴老爸會在灌籃大賽中使用哪些動作。

「當我開始灌籃的時候，你們都會看到了。我有一個灌籃動作是之前沒人做過的。」小馬丁自信地說。

另一方面，尼克隊二年級生葛萊姆斯（Quentin Grimes）也出面為隊友西姆斯助威。

談到西姆斯的灌籃威力，葛萊姆斯難掩興奮地說：「我已經看過他的幾個灌籃，你們肯定會感到非常驚訝。他有兩個灌籃絕對會讓觀眾從座位上跳起來！」

歷年灌籃大賽中，對於身高6呎9吋以上的長人可說是相當不利，主要在於身體延展性和灌籃難度相對於矮個子更難獲得驚呼聲，即便是霍華德（Dwight Howard）當年以中鋒身份奪冠，關鍵也是出於其創意。身高6呎10吋的西姆斯顯然也期盼複製同樣的長人成就。

在尼克隊史上，已經有3名球員累積拿到5座灌籃大賽冠軍，分別是羅賓森（Nate Robinson）、托平（Obi Toppin）和華克（Kenny Walker）。西姆斯也期盼能延續這項光榮傳統。

今年灌籃大賽的評審陣容分別有爵士傳奇「郵差」馬龍（Karl Malone）、「人類精華影片」威金斯（Dominique Wilkins）、三屆年度最佳第六人克勞佛（Jamal Crawford）、兩屆灌籃大賽冠軍麥納（Harold Miner）、與WNBA傳奇萊斯莉（Lisa Leslie）。

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