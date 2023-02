NBA／籃球名人堂決選名單出爐 馬刺師徒攜手三大巨星

「奈史密斯籃球名人堂」今天公布2023年決選名單,12名入圍者中,包括聖安東尼奧馬刺隊總教練波波維奇(Gregg Popovich)和已退役的「法國小跑車」帕克(Tony Parker)這對師徒檔。此外,還有「閃電俠」韋德(Dwyane Wade)、「西班牙鬥牛士」加索(Pau Gasol)、「德國司機」諾維茨基(Dirk Nowitzki)。

波波維奇與上述4名超級球星都是首次獲得籃球名人堂(Basketball Hall of Fame)提名。

帕克生涯曾6次獲選參加明星賽,4度奪下NBA總冠軍,並於2007年獲選為總冠軍賽最有價值球員(FMVP)。

波波維奇是在NBA執教同一支球隊時間最長的總教練,也是NBA勝場數最多的總教練,曾率隊奪得5座NBA總冠軍和東京奧運金牌。

韋德生涯13次入選明星賽、3次拿下總冠軍,拿下1次FMVP,並在2008年北京奧運獲得金牌。

加索是首位拿下NBA年度新人王的國際球員,後來6次獲選參加明星賽,並曾在效力洛杉磯湖人時期兩度奪下總冠軍。

諾維茨基為達拉斯獨行俠效力21年,曾在2007年獲選為年度MVP,並於2011年率隊拿下總冠軍,也獲得FMVP。

其他入圍者還有6次獲選參加美國女子職籃(WNBA)明星賽的哈蒙(Becky Hammon)、1996年亞特蘭大奧運女籃金牌成員阿齊(Jennifer Azzi),以及執教美國大學籃球隊多年的教練基迪(Gene Keady)、柏斯(Gene Bess)、希克森(David Hixon)、布萊爾(Gary Blair)、華盛頓(Marian Washington)等。

最終獲選名單將於4月1日在休士頓公布,然後於8月12日在麻薩諸塞州(Massachusetts)春田市(Springfield)正式進入名人堂。

整體來看,這次12名入圍者中,有11人是首度進入決選名單。

