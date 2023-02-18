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NBA／范弗利特轉投名經紀人旗下 今夏可能試水自由市場

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
范弗利特趕在準備投入自由市場前更換經紀公司。 美聯社
范弗利特趕在準備投入自由市場前更換經紀公司。 美聯社

根據報導，暴龍隊後衛范弗利特（Fred VanVleet）已經正式投入保羅（Rich Paul）所創辦的知名經紀公司「Klutch Sports」。

范弗利特本季薪資為2125萬美元，他在明年賽季握有球員選項，價值2284萬美元，一般預估他在今年休賽季將不會執行合約，而是會選擇投入自由市場，尋求一份更優渥的合約。

不過和上季相比，范弗利特本季狀態有所下滑，場均得到19.7分6.6助攻4.3籃板1.6抄截，投籃命中率僅39.4%，三分球命中率34.4%更是生涯新低。

在季中交易大限之前，有關范弗利特的離隊傳聞不斷出現，但最終他仍繼續留在多倫多。

坐擁詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）兩大王牌的「Klutch Sports」，旗下還擁有格林（Draymond Green）、西蒙斯（Ben Simmons）、拉文（Zach LaVine）、葛蘭德（Darius Garland）、楊恩（Trae Young）、墨瑞（Dejounte Murray）、愛德華（Anthony Edwards）、福克斯（De'Aaron Fox）等身價不斐的球星。

范弗利特的隊友阿努諾比（OG Anunoby）和崔蘭特（Gary Trent Jr.）也是隸屬其中。

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