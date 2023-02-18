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NBA／傳衛少與快艇進行深度溝通 後續將會面雙星

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
衛斯特布魯克等待做最終決定。 美聯社
衛斯特布魯克等待做最終決定。 美聯社

根據《The Athletic》記者穆雷（Law Murray）的報導，快艇目前已經和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）進行會面，過程中也就其扮演的角色彼此溝通。

在先前衛斯特布魯克交易之後傳出可能被買斷合約之際，喬治（Paul George）曾公開表達希望兩人繼續合作的意願，快艇對於爭取這位大三元機器表現得十分積極。有消息透露，在跟快艇談完後，衛斯特布魯克將會跟喬治、雷納德（Kawhi Leonard）見面。

按照聯盟規定，衛斯特布魯克必須要在美國時間3月1日之前做出決定，如此一來他才有資格隨隊出征季後賽。

由於爵士方面對於衛斯特布魯克的動向持開放態度，並且已經表明立場，允許他可以自由和其他球隊接觸。除了快艇之外，公牛、熱火、巫師等都有意追逐衛斯特布魯克，預估他將會利用明星週的休兵期間，做出最後的選擇。

衛斯特布魯克本季為湖人出賽52場，只有3場擔任先發，場均出賽28.7分鐘，可以得到15.9分7.5助攻6.2籃板1抄截。

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