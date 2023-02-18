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NBA／勒夫買斷案吸引多隊關注 傳騎士不願讓他去熱火

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
勒夫未來動向受矚目。 法新社
勒夫未來動向受矚目。 法新社

根據《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）的消息，勒夫（Kevin Love）傳出可能會和騎士在明星週這段休兵期間商討買斷合約協議。

在先前的爆料中，包括勇士、熱火、湖人、拓荒者、太陽都有意爭取這位經驗豐富的長人勒夫在2015-16年賽季協助騎士奪下隊史首座總冠軍，並在2017年和2018年代表出席明星賽。

另一方面，溫德霍斯特提到儘管熱火優先考慮透過買斷市場去補強內線，但騎士方面可能不太願意把勒夫送到東區競爭球隊手上。

值得注意的是，湖人的詹姆斯（LeBron James）、太陽總管瓊斯（James Jones）、勇士的湯普森（Klay Thompson），都跟勒夫有著不錯的交情。

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