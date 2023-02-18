NBA／受傷恢復能力驚人！ 名記揭安戴托昆波渴望打明星賽
昨天在比賽中不慎扭傷右手腕的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），傳出仍渴望以隊長身份在明星賽登場。
根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）透露，安戴托昆波還是會感到疼痛感，但他仍希望出席明星賽，因為這對他非常重要，他很重視隊長這個職責。
「我得到消息是，安戴托昆波將於今日再次接受檢查，他還有24小時的調養時間，接著是明星賽當天。大家都知道安戴托昆波的一個特點，受傷恢復速度比其他人都更快，這是他的驚人能力。」沃納羅斯基說。
沃納羅斯基還舉了2021年季後賽公鹿老鷹的東區冠軍賽為例，安戴托昆波在第4戰因左膝受傷提前退場，但他只休兵2場就在總冠軍賽復出。
「當時你以為他可能要缺席4到6週的時間，然而他很快就回歸，而且贏得總冠軍賽MVP。」沃納羅斯基說。
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