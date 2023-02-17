HBL／鄭名斈狂摘生涯新高25籃板 光復5連勝晉級在望

HBL男子組衛冕軍光復高中今天在8強賽遭遇高苑工商，也是近兩學年唯一賞給他們敗仗的球隊，在中鋒鄭名斈全場抓下生涯新高25籃板，並有11分、4阻攻帶領下，以61：48擊敗高苑，準決賽收下5連勝後，幾乎已將4強門票收入口袋中。

光復上學年唯一吞下的1敗就是去年8強賽輸給高苑，之後他們拉出了一波跨季19連勝，其中包括拿下隊史首冠，而兩校今天又在8強賽狹路相逢，讓教練陳定杰直言不敢鬆懈。

而這場比賽也是HBL本學年兩大長人鄭名斈與郭俊言的對決，儘管前一次郭俊言面對光復猛攻了27分，但今天光復教練陳定杰也決定對郭俊言採取放投不放切的防守策略，最終雖然仍是讓郭俊言砍下22分，但三分球出手15次僅命中4球，反觀鄭名斈在死守禁區的情況下，抓下生涯新高的25籃板，在光復校史中僅次於學長喬楚瑜的單場33籃板，而光復最終也以13分差距擊敗高苑，收下跨季20連勝。

對於5連勝後4強門票即將到手，光復教練陳定杰透露，球隊前一次輸球就是敗給高苑，加上108學年度8強賽時更是在拿下4勝的情況下仍遭到淘汰，讓他與球員本場比賽絲毫不敢鬆懈，不過也因為太過戰戰兢兢導致球員在進攻端手腳施展不開，所幸鄭名斈悍守禁區，最終才能順利取勝。

陳定杰坦言，今年的光復走得太過順遂，導致在8強賽階段遇到問題時就變得「卡卡的」，所幸最終都能順利過關，「不過我們這個階段感覺還是在吃老本，沒有在高雄時來得順，希望他們能夠透過剩下幾場比賽調整，以更好的狀態前進小巨蛋。」

而鄭名斈今天雖然在與郭俊言的對決中裡子面子雙贏，但比賽最後階段嘗試灌籃時卻遭到郭俊言封阻，談到與郭俊言的對決，他則說：「沒關係，還是先贏球比較重要。」