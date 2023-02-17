快訊

陳宗彥遭爆喝花酒、涉貪…檢察官想查辦卻沒下文 法務部說話了

HBL／鄭名斈狂摘生涯新高25籃板 光復5連勝晉級在望

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
光復鄭名斈今天狂抓25籃板創生涯新高。記者余承翰／攝影
光復鄭名斈今天狂抓25籃板創生涯新高。記者余承翰／攝影

HBL男子組衛冕軍光復高中今天在8強賽遭遇高苑工商，也是近兩學年唯一賞給他們敗仗的球隊，在中鋒鄭名斈全場抓下生涯新高25籃板，並有11分、4阻攻帶領下，以61：48擊敗高苑，準決賽收下5連勝後，幾乎已將4強門票收入口袋中。

光復上學年唯一吞下的1敗就是去年8強賽輸給高苑，之後他們拉出了一波跨季19連勝，其中包括拿下隊史首冠，而兩校今天又在8強賽狹路相逢，讓教練陳定杰直言不敢鬆懈。

而這場比賽也是HBL本學年兩大長人鄭名斈與郭俊言的對決，儘管前一次郭俊言面對光復猛攻了27分，但今天光復教練陳定杰也決定對郭俊言採取放投不放切的防守策略，最終雖然仍是讓郭俊言砍下22分，但三分球出手15次僅命中4球，反觀鄭名斈在死守禁區的情況下，抓下生涯新高的25籃板，在光復校史中僅次於學長喬楚瑜的單場33籃板，而光復最終也以13分差距擊敗高苑，收下跨季20連勝。

對於5連勝後4強門票即將到手，光復教練陳定杰透露，球隊前一次輸球就是敗給高苑，加上108學年度8強賽時更是在拿下4勝的情況下仍遭到淘汰，讓他與球員本場比賽絲毫不敢鬆懈，不過也因為太過戰戰兢兢導致球員在進攻端手腳施展不開，所幸鄭名斈悍守禁區，最終才能順利取勝。

陳定杰坦言，今年的光復走得太過順遂，導致在8強賽階段遇到問題時就變得「卡卡的」，所幸最終都能順利過關，「不過我們這個階段感覺還是在吃老本，沒有在高雄時來得順，希望他們能夠透過剩下幾場比賽調整，以更好的狀態前進小巨蛋。」

而鄭名斈今天雖然在與郭俊言的對決中裡子面子雙贏，但比賽最後階段嘗試灌籃時卻遭到郭俊言封阻，談到與郭俊言的對決，他則說：「沒關係，還是先贏球比較重要。」

延伸閱讀

圖輯／HBL光復命中率低迷 第四節拉開比分險勝高苑

HBL／曾拿下男子組冠軍 新榮高中列專輔校友張容軒不捨

HBL／葉惟捷回神繳16分、8籃板 南山晉級4強希望大增

圖輯／HBL南山多點開花 76：54擊敗三重

相關新聞

NBA／讚布克得分全面效率高 杜蘭特：最欣賞的球員之一

太陽隊今日正式舉辦記者會，歡迎杜蘭特（Kevin Durant）的加盟。杜蘭特表示太陽陣中已經具備爭冠的因素，他期盼能與這群新隊友相互融合，進而爭取隊史第一座總冠軍。此外，杜蘭特在訪談中更稱讚了布克（

NBA／相隔10年再進明星賽 哈勒戴：安戴托昆波最好先選我

歷經10年的等待，公鹿隊當家控衛哈勒戴（Jrue Holiday）終於又獲得聯盟青睞，生涯第2次入選明星賽。在接受採訪時，哈勒戴坦言自己在這個賽季之出並非為了明星賽榮譽而打球。 「季初，我的目標

NBA／爆料衛少練球總最早到 貝佛利：我們是一生摯友

「衛少」衛斯特布魯克（Russell Westbrook）在交易大限前被送往爵士隊，湖人隊生涯正式告終，根據消息指出，他還需時間考慮生涯下一站。 儘管衛斯特布魯克這兩季來不斷受球迷指責，但同樣被

HBL／鄭名斈狂摘生涯新高25籃板 光復5連勝晉級在望

HBL男子組衛冕軍光復高中今天在8強賽遭遇高苑工商，也是近兩學年唯一賞給他們敗仗的球隊，在中鋒鄭名斈全場抓下生涯新高25...

NBA／承認差點加盟獨行俠 洛斯：鳳凰城更適合我

NBA交易大限後，買斷球員市場成為兵家必爭之地。洛斯（Terrence Ross）也決定與待了7年的魔術隊分手，加盟太陽。洛斯今天受訪時也透露，原本預計前往獨行俠隊，但最後一刻太陽隊老闆伊許比亞（Ma

NBA／美媒預測沃爾新東家 擔任太陽保羅替補成首選

前「東區第一控」沃爾（John Wall）休賽季風光加入快艇隊，卻在季中被交易回火箭隊並遭買斷，如今尚在買斷市場找尋下家。對此，《ClutchPoints》列出3個沃爾最適合的球隊，其中，第一名便是前

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦