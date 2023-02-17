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NBA／相隔10年再進明星賽 哈勒戴：安戴托昆波最好先選我

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
哈勒戴生涯第2次入選明星賽。 路透社
哈勒戴生涯第2次入選明星賽。 路透社

歷經10年的等待，公鹿隊當家控衛哈勒戴（Jrue Holiday）終於又獲得聯盟青睞，生涯第2次入選明星賽。在接受採訪時，哈勒戴坦言自己在這個賽季之出並非為了明星賽榮譽而打球。

「季初，我的目標並不是入選明星賽，而是要建立良好習慣，身處在一支優秀球隊中，為新賽季做好準備，盡全力去贏得比賽。很高興其他人能夠認同我的努力和付出。能夠被選進明星賽是一種榮幸。」哈勒戴說。

在今年明星賽中，哈勒戴的搭檔安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）將要在明星賽前以隊長身份進行選秀，挑選出屬於自己的團隊。被問到是否有跟「字母哥」討論選秀策略和人選時，哈勒戴有點開玩笑地表示，他最好在第一順位就選我。

「他是說他會選我，但我認為最終這是為了要贏得比賽。這攸關勝利，攸關球員間彼此的競爭，攸關精彩的表演。所以我是很想加入他的團隊之中。如果他沒選我，我會很受傷。」哈勒戴說。

對於即將生涯第2次出席明星賽，哈勒戴認為這些榮耀都跟他來到密爾瓦基有關。

「我認為來到公鹿是我生涯中最美好的事情之一。我們在2021年贏得總冠軍，然後去了日本東京獲得奧運金牌。我跟隊友們一起打球真的很快樂，我很高興可以來到這裡。」哈勒戴說。

哈勒戴最後認為，自己和安戴托昆波、米道頓（Khris Middleton）不見得是聯盟最強的三人組合，但他們卻是最「速配」的一組搭檔。

今年明星賽的選秀制度，雙方隊長會先挑選替補陣容，之後再從8位票選先發的球星中選擇自己想要的4人。

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