NBA／唐斯仍掛免戰牌 預估例行賽結束前1個月復出

在去年11月29日對巫師隊比賽中因右小腿拉傷被攙扶退場的灰狼隊中鋒（Karl-Anthony Towns），當時評估可能至少要缺席4到6週的時間，如今已經快要2月底了，唐斯看起來還沒有立即回歸的跡象。

根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導指出，灰狼隊預估唐斯會在例行賽還剩下10到15場比賽時復出；若以時間來推斷，大概是在3月初的時候，也就是例行賽結束前1個月左右。

「一般樂觀評估唐斯會在下半賽季的某個時間點回歸，那時候離例行賽結束還剩一個多月的時間。灰狼方面一直很小心謹慎，因為唐斯拉傷情況並不輕。」查拉尼亞說道。

在今天客場比賽敗給巫師之後，灰狼戰績來到31勝30敗，排名西區第8，離第6名的獨行俠還有0.5場勝差。