NBA／承認差點加盟獨行俠 洛斯：鳳凰城更適合我

NBA交易大限後，買斷球員市場成為兵家必爭之地。洛斯（Terrence Ross）也決定與待了7年的魔術隊分手，加盟太陽。洛斯今天受訪時也透露，原本預計前往獨行俠隊，但最後一刻太陽隊老闆伊許比亞（Mat Ishbia）、主帥威廉斯（Monty Williams）親自招募，才讓他改變心意，與太陽簽約。

「我真的就在最後一刻改變心意，瓊斯（James Jones，太陽總管）、威廉斯和我談了很多，讓我理解自己的角色定位，因此我覺得這裡更適合我」羅斯說。

洛斯生涯三分球命中率36.2%，不過今年上升到38.1%，今天首場比賽從板凳出發，雖然三分球出手8投僅1中，但仍攻進16分。對此，威廉斯賽後表示，「他正在做我們想讓他做的事，不過他防守犯了一些錯，他得花時間適應球隊的防守戰術。」

太陽球星布克（Devin Booker）也盛讚洛斯的表現，「他一直在做自己能做到的事，在一個全新的體系中很難這麼做，不過他仍打出侵略性，我們球隊真的非常需要他。」