NBA／爆料衛少練球總最早到 貝佛利：我們是一生摯友

「衛少」衛斯特布魯克（Russell Westbrook）在交易大限前被送往爵士隊，湖人隊生涯正式告終，根據消息指出，他還需時間考慮生涯下一站。

儘管衛斯特布魯克這兩季來不斷受球迷指責，但同樣被湖人交易走的貝佛利（Patrick Beverley）卻是出聲力挺，並稱兩人已建立深厚的友誼。

貝佛利提到衛斯特布魯克總是第一個到球場練球的人，「我和詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）平常都差不多時間到球場，我們到的時候，衛少已經練完一輪了。」

貝佛利還強調自己與衛斯特布魯克已成為一輩子的朋友，「我們常常一起吃飯，建立真正的友誼，他是一位真正了解比賽的人。」

根據先前報導，目前公牛、快艇、熱火及巫師已經與衛斯特布魯克經紀人洽談。另外根據快艇記者格里夫（Andrew Greif）報導，快艇也有意找貝佛利（Patrick Beverley）回鍋，雙方已展開談判。