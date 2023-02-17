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NBA／拓荒者西蒙斯右腳踝扭傷 尼克藍道頂替出征三分球大賽

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
入選明星賽的藍道也將頂替出席三分球大賽。 美聯社
入選明星賽的藍道也將頂替出席三分球大賽。 美聯社

由於西蒙斯（Anfernee Simons）先前在對巫師的比賽中扭傷右腳踝，因此將無緣出征三分球大賽，根據消息指出，尼克隊的藍道（Julius Randle）將會頂替出賽。

除了藍道將出席外，三分球大賽的參加成員還包括里拉德（Damian Lillard）、泰托姆（Jayson Tatum）、哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、馬卡南（Lauri Markkanen）、赫洛（Tyler Herro）、赫爾特（Kevin Huerter）、希爾德（Buddy Hield）。

藍道本季場均可以命中2.7顆三分球，三分命中為33.8%。藍道是2013年的諾瓦克（Steve Novak）後首位出征三分球大賽的尼克球員，其他曾經參與過的還有蓋里納利（Danilo Gallinari）、理查森（Quentin Richardson）、休士頓（Allan Houston）、沃德（Charlie Ward）、戴維斯（Hubert Davis）、塔克等（Trent Tucker）。

尼克陣中像是辛姆斯（Jericho Sims）將參加灌籃大賽，葛萊姆斯（Quentin Grimes）則會在新秀挑戰賽中亮相。

另一方面，新秀挑戰賽也有人員異動，多森姆（Ayo Dosunmu）將會頂替火箭隊的格林（Jalen Green）出席；格林是在對雷霆比賽中遭遇到腹股溝拉傷；火箭新秀伊森（Tari Eason）則會替代腳踝扭傷的活塞長人杜倫（Jalen Duren）。

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