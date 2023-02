NBA／鋒線側翼強勢出擊 快艇客場擊落太陽排名超前

才剛在自家場館舉行歡迎杜蘭特(Kevin Durant)加盟盛大儀式的太陽,在隨後登場的比賽中,由於最大主角仍無法出賽,面對雙星合體領軍的快艇,太陽顯得力有未逮,在第三節後段逐漸陷入落後劣勢,整個第四節也難以有效追趕,終場以107比116落敗。

喬治(Paul George)拿下26分6籃板5助攻,曼恩(Terance Mann)先發獲得26分4籃板3助攻;雷納德(Kawhi Leonard)手感欠佳,18投僅5中,只獲得16分9籃板4助攻,祖巴茲(Ivica Zubac)13分12籃板。葛登(Eric Gordon)則有13分7助攻2抄截。

上半場雙方呈現拉鋸戰,不過快艇第三節在雷納德和曼恩各拿11分的幫助下,單節豪取37分,得以三節打完取得7分領先;進入第四節,輪到喬治接管,他在這一節獨拿10分,率領球隊一度領先11分,順利收下比賽。快艇贏球後,戰績來到33勝28敗,排名升至西區第4,領先太陽0.5場勝差。

The Clippers ball movement on this possession 💯



They're up 93-84 on TNT. pic.twitter.com/Ez4FC6nRp0