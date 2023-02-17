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NBA／鋒線側翼強勢出擊 快艇客場擊落太陽排名超前

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
喬治（右）此戰拿下26分6籃板5助攻。 美聯社
喬治（右）此戰拿下26分6籃板5助攻。 美聯社

才剛在自家場館舉行歡迎杜蘭特（Kevin Durant）加盟盛大儀式的太陽，在隨後登場的比賽中，由於最大主角仍無法出賽，面對雙星合體領軍的快艇，太陽顯得力有未逮，在第三節後段逐漸陷入落後劣勢，整個第四節也難以有效追趕，終場以107比116落敗。

喬治（Paul George）拿下26分6籃板5助攻，曼恩（Terance Mann）先發獲得26分4籃板3助攻；雷納德（Kawhi Leonard）手感欠佳，18投僅5中，只獲得16分9籃板4助攻，祖巴茲（Ivica Zubac）13分12籃板。葛登（Eric Gordon）則有13分7助攻2抄截。

上半場雙方呈現拉鋸戰，不過快艇第三節在雷納德和曼恩各拿11分的幫助下，單節豪取37分，得以三節打完取得7分領先；進入第四節，輪到喬治接管，他在這一節獨拿10分，率領球隊一度領先11分，順利收下比賽。快艇贏球後，戰績來到33勝28敗，排名升至西區第4，領先太陽0.5場勝差。

被問到杜蘭特重返西區且投入太陽的懷抱，喬治表示：「西區競爭將會非常激烈，每支球隊都很強悍，每一隊也都在提升。」

太陽主帥威廉斯（Monty Williams）賽後表示：「在即將迎接幾天的假期之前，你肯定是想要贏球。但我們顯然沒有做到。所以你得接受現實，找出失敗的原因。」

太陽陣中以奧柯吉（Josh Okogie）的24分為最高，布克（Devin Booker）得到19分9助攻3籃板，艾頓（Deandre Ayton）18分6籃板。保羅（Chris Paul）僅得5分，傳出11次助攻外加4次抄截。

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