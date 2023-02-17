NBA／《ESPN》辦模擬投票 約柯奇MVP三連霸機會濃

上季完成年度MVP二連霸偉業的金塊隊當家中鋒約柯奇（Nikola Jokic），今年賽季除了數據更加進化達到場均大三元的鬼神表現外，其場上影響層面和支配能力更進一步延伸全隊，率領金塊打出隊史明星賽前最佳成績，獨佔西區龍頭寶座，這也讓他MVP三連霸的呼聲愈來愈高。

知名運動媒體《ESPN》此次再度模擬了NBA官方的投票形式，邀請100位媒體人與專家一同參加投票。結果，約柯奇在100張票中拿下77張第一名選票，總分達913分，大幅領先所有球員。

安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）排名在後，拿到11張第一名選票，總分552分；第3名為76人隊的安比德（Joel Embiid），拿到6張第一名選票，總分490分。泰托姆（Jayson Tatum）5張第一名選票，總分410分，唐西奇（Luka Doncic）只得到1張第一名選票，總分218分。

約柯奇本季場均得到24.7分11.5籃板10.1助攻，有機會挑戰成為史上第3位場均大三元的球員，而這對中鋒長人來說更是難以想像紀錄。

NBA史上只有3位球員曾經達成年度MVP三連霸的壯舉，分別為羅素（Bill Russell）、張伯倫（Wilt Chamberlain）、柏德（Larry Bird），約柯奇將有機會創下許多偉大巨星都無法做到的成就。