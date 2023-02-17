NBA／安戴托昆波登隊史助攻王 右手腕扭傷提前退場

公鹿隊當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在今天對公牛隊的比賽中，正式登上隊史助攻王寶座，然而他卻在第二節開始沒多久不慎因右手腕扭傷被迫提前退場。公鹿最終仍是在客場以112比110贏得勝利，在明星賽前勇奪12連勝。

安戴托昆波的受傷意外是出現在第二節進行到10分55秒時，當時防守的安戴托昆波在落地後撲倒，用右手撐住身體結果導致扭傷。為求保險起見，安戴托昆波退場檢查並治療後，未再回到場上。

儘管少了安戴托昆波和原本就缺席的米道頓，但公鹿仍展現強大戰力，洛培茲（Brook Lopez）攻下賽季新高33分，外加7籃板4阻攻，卡特（Jevon Carter）貢獻22分6籃板6助攻，哈勒戴（Jrue Holiday）15分9助攻6籃板，公鹿前三節打完取得12分領先，第四節一度領先達25分，史得比賽早早分出勝負。

安戴托昆波退場前得到2分7籃板3助攻，生涯助攻次數累積3273次，超越普萊西（Paul Pressey），榮登隊史助攻王。

安戴托昆波右手腕受傷。 美聯社

安戴托昆波目前在得分、助攻、阻攻數都居公鹿隊史第一；總籃板數6721個落後賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）440個，未來有望超越，抄截則是累積800次，排名隊史第4，距離首位的巴克納（Quinn Buckner）還有242次。

近況低迷的公牛此戰少了德羅展（DeMar DeRozan），佛西維奇（Nikola Vucevic）得到22分16籃板3助攻，拉文（Zach LaVine）18分，威廉斯（Patrick Williams）16分，面對公鹿大軍的陣容深度，公牛也只能黯然吞下6連敗。

公鹿總教練布丹霍澤（Mike Budenholzer）賽後談到安戴托昆波的傷勢情況，他表示：「我認為目前得到的報告是呈現正向的，X光檢查沒有問題，就是扭傷了手。我們會再看看他明天和接下來幾天的感覺如何，然後繼續進行評估。」

作為明星賽的隊長之一，安戴托昆波將要挑選出所屬球隊陣容，但如今多了手腕傷勢變因，能否照常出席比賽也成了未知數。