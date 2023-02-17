NBA／馬祖拉代理主帥能力獲肯定 扶正簽複數年合約

季前因尤多卡（Ime Udoka）不正當男女關係遭禁賽，從而上位成為臨時代理總教練的馬祖拉（Joe Mazzulla），其執教成果獲得塞爾蒂克隊的肯定，將和球團簽下一份多年合約，正式成為隊史第19任總教練。

年僅34歲的馬祖拉是在2019年才進入綠衫軍的助理教練團，在接掌球隊之前，最高也只是擔任過夏季聯賽的主帥。去年休賽季由於原先首席助理教練哈迪（Will Hardy）轉接任爵士新教頭，馬祖拉得以填補到這個位置。

儘管賽季開打前球隊就面臨總教練醜聞風波，被迫要臨時更換人選，但年輕的馬祖拉「蕭規曹隨」，加上綠衫軍闖進總冠軍的核心依舊，又補上後場指揮官等級的波格登（Malcolm Brogdon），攻守體系沒有太多變動，從開季之後就逐漸坐穩聯盟龍頭寶座，馬祖拉更是贏得明星賽的執教權。

到目前為止，塞爾蒂克在進攻效率方面居聯盟第3，防守效率則是排名第4，攻守兩端表現均衡，特別是陣容深度更為提升，即便近期面臨陣中主力傷兵問題，依然連戰皆捷，更顯所向披靡。

對於和馬祖拉簽下多年合約，總裁史蒂文斯（Brad Stevens）也表示：「馬祖拉是一名非常有才華和領袖氣質的教練，他擁有一種獨特的能力來激勵整支球隊圍繞著目標前進。我們感謝他幫助球隊走到現在所做的工作，同時也非常興奮他能和我們達成未來共同合作的協議。」

有消息人士指出，隨著馬祖拉完全扶正之後，原本被禁賽1年的尤多卡可能已經和球團在法律層面上已經獲得解決，雙方預期將走向分手一途。