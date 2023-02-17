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NBA／太陽新四巨頭成形 杜蘭特讚已具備奪冠要素

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
太陽全新組合成奪冠大熱門。 美聯社
太陽全新組合成奪冠大熱門。 美聯社

太陽隊明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）在今天進行轉隊後首次的公開記者會，對於重新回到熟悉的西區賽場並加盟太陽，杜蘭特指出太陽已經具備了奪冠所需的要素，這讓他對於幫助球隊衝擊總冠軍充滿信心。

杜蘭特在今年交易大限前與華倫（T.J. Warren）一同被籃網隊送往太陽換回布里吉斯（Mikal Bridges）、強森（Cameron Johnson）等年輕好手，而前天杜蘭特也在場邊觀看了新隊友與國王隊之戰，包括保羅（Chris Paul）、布克（Devin Booker）和艾頓（Deandre Ayton）等人也都在受訪過程中不斷透露對於杜蘭特加盟的期待。

而今天杜蘭特也參加了轉隊後的首場記者會，並強調太陽已經擁有贏得總冠軍的要素，「我們有一些人已經有過總冠軍賽經驗，我們還有一個前冠軍成員《總經理瓊斯（James Jones）》在監督我們，威廉斯（Monty Williams）也曾以教練身分贏過冠軍（世錦賽與奧運），這代表我們已經有那些曾經到過那裡的人，但這只是一半的戰鬥，我們還需要知道必須多付出些什麼。」

杜蘭特也表示，過去幾年太陽展現了他們的成長，尤其當威廉斯接掌兵符，瓊斯出任總經理後，球隊文化也慢慢發生改變，「他們打球的能量發生變化，我一直都很享受在這比賽的感覺，當有像布克、保羅、艾頓這樣的人在這邊時，我會想要成為他們中的一員，所以對於能來到這我很開心。」

而談到過去幾年在籃網的時光，杜蘭特也直言前一段與厄文（Kyrie Irving）、哈登（James Harden）組成「三巨頭」時，三人因為種種因素並沒有太多的合作機會，成為他們無法成功的關鍵，不過他仍認為在布魯克林的4年時光對於他來說很特別，所以對於前東家也沒有留下什麼壞印象。

不過杜蘭特也直言，當厄文向球團要求「賣我」後，這已經剝奪了他們做為一個團隊的身分認定，儘管他並不了解厄文遇到了什麼樣的狀況，但毫無疑問對於團隊是一個打擊，「他是我們團隊中的重要組成一員，所以如果沒有他，我們就失去了團隊的本體，這一點對於我來說是有點難以忍受的。」

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