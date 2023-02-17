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NBA／盼協助太陽奪隊史首冠 杜蘭特：這裡是打球好所在

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
杜蘭特加盟太陽記者會，背後就是全新四巨頭看板。 美聯社
杜蘭特加盟太陽記者會，背後就是全新四巨頭看板。 美聯社

季中發動驚天動地交易案引進超級巨星杜蘭特（Kevin Durant）的鳳凰城太陽隊，瞬間成為聯盟奪冠大熱門。今天太陽特別在主場舉行了杜蘭特加盟記者會，除了球館外面懸掛了歡迎杜蘭特來到鳳凰城的巨幅海報外，還有核心四人組和太陽團隊陣容的大型海報，展現全新氣象。

此外，在球館內的球迷席座位上更是佈置寫著「D35ERT」的視覺，意指杜蘭特改穿回「35號」球衣，且包含了代表亞歷桑那州的「沙漠Desert」。

在隆重的歡迎儀式中，杜蘭特對於加盟太陽，直言這裡是打球的好地方。「我曾經在這裡打過很多比賽，體驗到當地球迷的熱情，也看見球隊的成長。這裡的人們營造出非常棒的籃球氛圍，我知道這是一個打球的好地方，能讓球員變得更好。」

杜蘭特說：「我很感激這一切。我還沒正式穿上太陽球衣出賽，我會盡最大的努力，為這個新團隊做最好的自己。我感謝大家對於我的熱情歡迎，眼前我還有很多事情要做。」

「太陽陣中已經有保羅（Chris Paul）、布克（Devin Booker）和艾頓（Deandre Ayton），我期盼成為其中一份子。太陽已經擁有不錯的陣容架構，我想盡我所能來幫助球隊。」

太陽主場館外的巨幅海報 法新社
太陽主場館外的巨幅海報 法新社

走過先前戰績暴跌的陰霾，太陽在杜蘭特還沒上場的情況下，憑藉近10戰奪下7勝的優勢，已經回到西區第4名席次，有機會拉下排在前面的國王。當然，太陽甘願釋出未來幾年的潛力可能性只為迎接杜蘭特的到來，從而打開隊史首冠的大門，其背負的期待和壓力同樣也是無比巨大。

「我可以感受到壓力，因為我是這項運動中最好的球員之一。每次當我上場時，人們都期待著我能繳出不錯的表現，球隊也有同樣的期待。但我日復一日享受著成為更好球員的過程，享受每天起床後竭盡所能地投入。我可以理解我們承受著許多期待，所以我們會努力去抓住爭取總冠軍的機會。」杜蘭特說。

太陽主場佈置「D35ERT」的字樣歡迎杜蘭特加盟。 路透社
太陽主場佈置「D35ERT」的字樣歡迎杜蘭特加盟。 路透社

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