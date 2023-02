NBA／盼協助太陽奪隊史首冠 杜蘭特：這裡是打球好所在

季中發動驚天動地交易案引進超級巨星杜蘭特(Kevin Durant)的鳳凰城太陽隊,瞬間成為聯盟奪冠大熱門。今天太陽特別在主場舉行了杜蘭特加盟記者會,除了球館外面懸掛了歡迎杜蘭特來到鳳凰城的巨幅海報外,還有核心四人組和太陽團隊陣容的大型海報,展現全新氣象。

此外,在球館內的球迷席座位上更是佈置寫著「D35ERT」的視覺,意指杜蘭特改穿回「35號」球衣,且包含了代表亞歷桑那州的「沙漠Desert」。

Walking up to here for Kevin Durant introductory press conference. #Suns pic.twitter.com/w31DaNZ8RX