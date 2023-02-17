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NBA／杜蘭特解釋三巨頭失敗原因 無法接受厄文喊「賣我」

聯合新聞網／ 綜合報導
籃網三巨頭短暫合作即解體。 美聯社
籃網三巨頭短暫合作即解體。 美聯社

太陽隊今天為杜蘭特（Kevin Durant）舉辦加盟記者會，他受訪時談到籃網隊生涯4年的酸甜苦辣，直言厄文（Kyrie Irving）的出走讓他很難接受，也解釋籃網三巨頭失敗的原因。

杜蘭特回顧自己籃網生涯時激動表示，「有很多高低起伏，但我喜歡在那奮鬥的時光，隊友們也都很喜歡。那裡是我生涯的一部分。雖然沒有拿到總冠軍，但我很享受那些磨練，那裡所有人每天都在努力，不管媒體怎麼炒作，或隊友發生什麼事。」

太陽為杜蘭特舉辦轉隊後首場記者會。 美聯社
太陽為杜蘭特舉辦轉隊後首場記者會。 美聯社

談到厄文突然喊「賣我」，杜蘭特則表示不知道厄文和球隊之間的問題，但他知道這對籃網造成沉痛的打擊，「他提出交易申請讓我難以接受，我喜歡和籃網那些隊友打球」、「我對沒能奪冠感到沮喪，我們原本氣勢不錯，終於建立起球隊文化，透過每場比賽產生化學反應。」

籃網2021年1月透過交易得到哈登（James Harden），組成三巨頭，被各界視為奪冠熱門。沒想到哈登2022年2月喊出「賣我」，透過交易前往76人隊，本季交易截止日前，厄文、杜蘭特也先後透過交易離開籃網。

杜蘭特也解釋三巨頭失敗的原因，「當哈登、厄文和我一起上場時，我們打出精采的比賽，但要成為優秀的球隊，贏得總冠軍，需要更多時間在場上並肩作戰。」

太陽為KD在主場開轉隊後首場記者會，背後就是全新的太陽四巨頭看板。 美聯社
太陽為KD在主場開轉隊後首場記者會，背後就是全新的太陽四巨頭看板。 美聯社

Kevin Durant Kyrie Irving James Harden

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